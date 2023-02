Uma expulsão boba de Casemiro na reta final da partida quase complicou a vida do Manchester United, mas o time de Erik ten Hag segurou a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace em Old Trafford. O volante brasileiro enforcou um adversário e perderá os próximos jogos por suspensão. A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, que também teve o Liverpool sendo derrotado por 3 a 0 pelo Wolverhampton e se complicando ainda mais no torneio.

A vitória é importante para colocar o Manchester United na briga pelo título. O time fica em terceiro, com 42 pontos ganhos, a oito do líder Arsenal, que perdeu na rodada, e a três do vice-líder Manchester City. Já o Crystal Palace está em 12º, com 24 pontos, e vive péssima fase.

O Manchester United saiu na frente do placar logo aos 6 minutos, em cobrança de pênalti do português Bruno Fernandes, após toque de mão na dentro da área feito por Will Hughes. Com muita pressão no campo de ataque, o Manchester sufocou o Crystal Palace e conseguiu ter domínio total do jogo no primeiro tempo, que permaneceu 1 a 0.

No segundo tempo, aos 18 minutos, a situação ficou mais confortável para o Manchester United. Luke Shaw jogou a bola rasteira para a área e o artilheiro Rashford apenas completou para fazer 2 a 0 para o time da casa.

O Crystal Palace voltou para o jogo após o brasileiro Casemiro ser expulso com cartão vermelho direto. Uma briga generalizada se iniciou em campo e o volante tentou afastar Hughes segurando-o pelo pescoço. Logo após a expulsão, o Crystal Palace diminuiu com Jeffrey Schlupp desviando a bola na área, aos 32 minutos.

O Liverpool abraçou de vez a má fase e chegou a quatro partidas seguidas sem vencer no Campeonato Inglês, com três derrotas e um empate. Jogando fora de casa contra o Wolverhampton neste sábado, o time de Jurgen Klopp levou dois gols no início da partida e foi derrotado por 3 a 0. O Liverpool é apenas o 10º colocado, com 29 pontos. Já o Wolverhampton deixa a zona de rebaixamento e agora está em 15º, com 20 pontos.

A péssima temporada do Liverpool parece se complicar cada vez mais e só levou cinco minutos para o Wolverhampton abrir o placar em casa. O gol ainda foi contra, após a bola desviar no zagueiro Joel Matip. Já aos 12 minutos, o estreante Craig Dawson pegou sobra na área para afundar as redes de Alisson e fazer 2 a 0 para o Wolverhampton. No segundo tempo, o terceiro gol do Wolverhampton saiu aos 26 minutos. Em recuperação e saída rápida ao ataque, Traore disparou, tocou para Rúben Neves dominar na área e tirar de Alisson com tranquilidade.

TETÊ ESTREIA COM GOL

O Leicester conseguiu uma vitória de virada por 4 a 2 fora de casa contra o Aston Villa, após intenso primeiro tempo. O time visitante saiu perdendo por dois gols, buscou o empate e conseguiu a virada nos acréscimos do primeiro tempo, com gol do brasileiro Tetê, que fazia sua estreia pela equipe. O Leicester ainda marcou mais um gol no segundo tempo e chega aos 21 pontos, na 13ª colocação. Já o Aston Villa é o 11º colocado, com 28 pontos.

Veja os outros jogos do Campeonato Inglês neste horário:

Brentford 3 x 0 Southampton

Brighton & Hove Albion 1 x 0 Bournemouth