Com show brasileiro, o Manchester United avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Reading por 3 a 1, neste sábado, no Old Trafford, com gols marcados por Casemiro, duas vezes, e Fred. A dupla defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

O Manchester United se une na próxima fase aos já classificados Manchester City, Tottenham, Southampton, Bristol City, Leeds e Leicester City. Os confrontos das quartas de final serão definidos através de sorteio.

O jogo começou equilibrado, com o time da segunda divisão postado completamente na defesa em uma tentativa de dar espaço ao adversário. Aos 35 minutos, Rashford chegou a balançar as redes, mas, com ajuda do VAR, o árbitro anulou o lance e voltou o placar para 0 a 0.

O Reading pouco ameaçou e chegou uma única vez aos 46 minutos. Junior Hoilett apareceu dentro da pequena área e chutou no canto direito. O goleiro De Gea fez uma defesa espetacular para evitar o que seria o primeiro gol do time visitante.

No segundo tempo, coube aos brasileiros do Manchester United chamarem a responsabilidade e definirem a classificação. Aos nove minutos, Casemiro recebeu dentro da área e tocou por cobertura de Joe Lumley. Aos 13, o volante brasileiro fez o segundo. Desta vez, acertou um bonito chute de longa distância para fazer 2 a 0.

A situação do Reading piorou ainda mais aos 20 minutos, quando Andy Carroll foi expulso por um carrinho temerário. Melhor para o United, que fez o terceiro aos 21. Fred recebeu de Bruno Fernandes e tocou de calcanhar para o gol. O time visitante diminuiu com Mbengue, aos 27, mas já era tarde para uma reação.

Quem também teve uma noite de gala foi o sul-coreano Son Heung-Min, que fez dois gols na vitória do Tottenham, fora de casa, sobre o Preston por 3 a 0. O último gol foi marcado por Danjuma. Recuperando-se de lesão, Richarlison não foi escalado. Já Emerson Royal entrou no segundo tempo da partida.

Ainda se tratando de times que jogam na primeira divisão da Inglaterra, o Leicester avançou ao fazer 1 a 0 no Walsall. Já o Leeds bateu o Accrington por 3 a 1. Por fim, o Fulham ficou no empate por 1 a 1 com o Sunderland e terá que repetir o duelo para saber quem avançará à próxima fase.

Lanterna do Campeonato Inglês, o Southampton teve o que comemorar neste sábado ao passar pelo Blackpool por 2 a 1.