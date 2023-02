Figuras centrais de diversos duelos entre Real Madrid e Barcelona, o ex-goleiro Casillas e o ex-zagueiro Piqué chamaram a atenção da internet mais uma vez. Na última sexta-feira, o streamer espanhol Ibai Llanos publicou nas redes sociais um pedaço de uma conversa com o ex-goleiro em que ele chama o ex-zagueiro de “moleque e imbecil”, mas em tom de brincadeira.

A fala de Casillas aconteceu após Ibai pedir uma opinião do ex-goleiro do Real Madrid e do Porto sobre o ex-zagueiro do Barcelona. Na pergunta, o streamer pergunta o que o ex-capitão do Real Madrid acha de Piqué e a pergunta se ele não o acha um pouco babaca.

Apesar de parecer direto e crítico, os dois são amigos e costumeiramente brincam um com o outro nas redes sociais e pessoalmente. De acordo com a imprensa espanhol, a troca de mensagens entre Casillas e Ibai aconteceu em um grupo de Whatsapp em que Piqué estava, mas a reação do ex-zagueiro do Barcelona não foi mostrada.

A RELAÇÃO DE CASILLAS, PIQUÉ E IBAI

Casillas e Piqué seguem competindo mesmo após o fim da carreira. Os dois fazem parte da Kings League, liga virtual de futebol que reúne criadores de conteúdo e ex-jogadores de futebol, organizada por Ibai Llanos e Gerar Romero.

Por conta dessa competição, é frequente o streamer mostrar nas redes sociais os bastidores do que se passa entre os participantes, como foi Casillas brincando com Piqué.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas. A mais famosa delas foi o lançamento da música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas para Piqué. Em certo momento, a colombiana afirma que o ex-jogador trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.”

Piqué assumiu seu relacionamento com Clara Chía, de 23 anos, apenas no fim de janeiro. Shakira e o ex-jogador do Barcelona oficializaram o fim do casamento em junho de 2022, mas Clara é apontada como pivô da separação e mantinha há algum tempo um caso extraconjugal com Piqué.