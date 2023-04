Capitão do Corinthians, Cássio elogiou dia desses a evolução da equipe, sobretudo o sistema defensivo. Nesta quarta-feira, porém, o goleiro trocou a euforia de dias atrás por um semblante fechado de enorme preocupação. Ele admitiu que a estreia na Copa do Brasil com derrota para o Remo, por 2 a 0, veio em dia no qual nada deu certo.

“Não fizemos um bom jogo, não conseguimos criar nem se defender bem. Temos de melhorar”, afirmou o goleiro, sem esconder a decepção pelo resultado ruim. Abatido, pediu para a equipe se reerguer rapidamente com mais uma estreia pela frente. No domingo o time hospeda o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

“Agora é olhar para a frente e ver que temos muita coisa para melhorar. Ainda bem que é mata-mata e teremos a chance no duelo de volta. Vamos pensar no Brasileiro, domingo temos o Cruzeiro, e depois vamos nos preparar para reverter esse resultado.”

Apesar da insatisfação com a apresentação, o capitão corintiano confia na classificação às oitavas. Ano passado o time também levou um 2 a 0 fora de casa, do Atlético-GO, e conseguiu a vaga com 4 a 1 na Neo Química em dia de três gols de Yuri Alberto.

Cássio avisa, porém, que o futebol tem de ser outro. “Não conseguimos jogar aqui. O time foi muito abaixo”, reconheceu. Sem Renato Augusto, o Corinthians ainda não venceu na temporada. Pior, não há um armador no elenco capaz de suprir a ausência do camisa 8, que deve ficar por até dois meses afastado após artroscopia no joelho.

Depois de poupar alguns titulares em Belém, Fernando Lázaro deve usar força máxima contra os mineiros no domingo e pode tentar achar nova saída para a armação, já que Maycon e Paulinho não conseguem municiar o ataque.