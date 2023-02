Fernando Lázaro vem aprimorando o Corinthians nesta rara semana livre de treinos para corrigir falhas apresentadas nestas cinco primeiras rodadas do Paulistão. Um dos líderes do experiente elenco, Cássio festeja os dias de trabalho, alegres e mais leves após a vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, mas já cobra o grupo. O goleiro pede para a equipe deixar o clássico no passado e focar no “qualificado” time do Botafogo para evitar um deslize em casa.

Brigando ponto a ponto com o Palmeiras pela liderança geral do Estadual, o Corinthians sabe que ser perfeito em casa é necessário para ter vantagem nos mata-matas. O maior pontuador define em seus domínios até o fim no mata-mata.

“Feliz pelo resultado da última partida, uma vitória importante, mas temos de dar sequência, continuar evoluindo, crescendo”, enfatizou Cássio. “Recuperação boa, e agora estamos trabalhando forte para em casa, no domingo, ir em busca de uma vitória”, disse, sem desmerecer o Botafogo, líder do Grupo A.

“Paulista nunca tem jogo fácil, pelo investimento, pelas equipes… Já falei inúmeras vezes sobre isso, times de Série A, B, às vezes C ou D, mas no segundo semestre seus atletas jogam em times da A ou B do Brasileirão. (O Paulista) É um campeonato muito competitivo, disputado, dificilmente você vê um jogo com placar muito largo”, disse. “São times equilibrados, então temos de manter respeito pela equipe do Botafogo, que é qualificada, está fazendo um grande campeonato”, afirmou. “Mas dentro de casa temos de nos impor e ir em busca dos três pontos.”

Para essa partida, o volante argentino Fausto Vera deve ser novidade na escalação. Foram nas últimas rodadas por causa de um entorse no tornozelo ainda na estreia, diante do Red Bull Bragantino, o jogador trabalha forte para estar à disposição.

Na atividade física desta quinta-feira, Fausto apareceu realizando todos os movimentos, de salto ou mesmo corridas e arranques, sem sentir mais as dores no pé direito. Roni supriu sua ausência no clássico, mas deve perder a vaga apesar dos elogios do treinador. O Corinthians soma 10 pontos em cinco rodadas, e buscará a terceira vitória seguida.