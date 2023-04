A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) assinou nesta terça-feira um acordo com a Allegra, concessionária responsável pela administração do Pacaembu, um termo de intenções para o uso da piscina olímpica do complexo. A expectativa é de que, após as obras, a estrutura receba competições estaduais e nacionais de natação, nado artístico e polo aquático.

Há ainda a previsão de parceria para recuperação de atletas da seleção brasileira no centro de medicina esportiva que existirá dentro do edifício multifuncional em fase de construção. “Seguimos buscando parcerias com confederações dos mais diversos esportes para que o Pacaembu seja cada vez mais plural. Estamos honrados em firmar mais um acordo visando o incentivo ao esporte”, explica Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu.

A CBDA também pretende utilizar a piscina do Pacaembu para realizar projetos sociais via Lei de Incentivo ao Esporte, a exemplo do que já fazem em outros estados brasileiros. Em março desse ano, a CBDA e a Federação Aquática Capixaba (FAC) lançaram, em parceria, o projeto social Todos Pela Natação: Só Para Elas. A iniciativa é gratuita, focada na prevenção ao afogamento e destinada a meninas a partir dos seis anos. A ideia é que, com a estrutura do Pacaembu disponível, a entidade possa replicar esse modelo de ação no Estado de São Paulo.

“O termo de parceria é muito bom para a CBDA e, consequentemente, para os atletas e praticantes das modalidades aquáticas no Brasil. Será mais uma piscina que poderemos usar para competições, eventos e projetos, no coração da maior cidade da América Latina”, disse Renato Cordani, vice-presidente da CBD.

É a segunda parceria do tipo acertada pela Allegra Pacaembu. Na semana passada, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) assinou um termo de intenções que prevê o uso da pista de atletismo, que será novamente instalada no complexo, por atletas desde o nível estudantil, passando por categorias de base, até o profissional. Além disso, há a previsão de parceria para recuperação de atletas no centro de medicina esportiva do Hospital Albert Einstein, que ficará no edifício multifuncional dentro do Pacaembu.

O Pacaembu foi concedido à iniciativa privada no fim de 2019. As obras de reforma, modernização e restauro começaram na metade de 2021. A previsão é de que o tradicional estádio paulistano seja reinaugurado no fim de janeiro do ano que vem.

A concessionária Allegra assinou o contrato com a Prefeitura de São Paulo para administrar o Pacaembu em setembro de 2019 e começou a operar o complexo em janeiro do ano seguinte. Com o investimento de R$ 500 milhões – além do pagamento de R$ 111 milhões pelo direito de gerir o local por 35 anos.