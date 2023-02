A seleção brasileira deverá mesmo ter o técnico da equipe sub-20, Ramon Menezes, no comando da equipe para os dois amistosos do próximo mês. Nesta terça-feira, horas após a delegação de base desembarcar no Rio após o título sul-americano, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que o treinador é avaliado para comandar a equipe principal de forma interina.

“Possivelmente. Essa é uma hipótese que ainda vamos conversar”, admitiu Ednaldo. Pela manhã, o próprio Ramon se mostrou à disposição para ocupar a vaga. “Sou funcionário da CBF.”

A opção por um interino para a data Fifa de março – cujos adversários ainda nem estão definidos – se deve pela impossibilidade de a CBF avançar nas negociações com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Isso porque a equipe espanhola está em meio ao mata-mata da Liga dos Campeões e na briga pela título espanhol.

Ainda que ninguém na entidade admita publicamente, o italiano é o foco principal para comandar a seleção. “Todos esses nomes, que muitos de vocês colocaram – foram quase 30, eu contei -, com certeza os nomes (procurados) da CBF estão aí”, desconversou Ednaldo.

O cartola, contudo, deixou escapar que está atrás de um treinador atualmente empregado – o que não é o caso de Zidane e Luis Enrique, por exemplo, também citados pela imprensa europeia como possíveis treinadores para o Brasil.

“A gente respeita também os contratos que esses profissionais têm com seus clubes, e antes de chegar até o treinador nós pretendemos conversar primeiramente com o presidente daquela instituição”, disse Ednaldo Rodrigues.