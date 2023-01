Troféu Supercopa do Brasil. Foto: Pedro Martins/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que aumentará a premiação do campeão da Supercopa do Brasil. O vencedor receberá R$ 10 milhões, enquanto o vice terá direito a R$ 5 milhões.

A decisão do torneio acontece neste sábado, às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Neste ano, a Supercopa do Brasil opõe o Palmeiras, campeão brasileiro, e o Flamengo, que venceu a Copa do Brasil.

Um dos motivos para o aumento do valor da premiação é um reconhecimento financeiro por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entidade entregará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) para o fundo que premia os campeões nacionais.

A Supercopa do Brasil foi recriada em 2020 pela CBF. O primeiro campeão dessa retomada foi o Flamengo, contra o Athletico-PR. No ano seguinte, a equipe carioca enfrentou o Palmeiras e também ficou com a taça. Figurinha carimbada, o Flamengo voltou a disputar a Supercopa em 2022, mas acabou derrotado pelo Atlético-MG.

Neste sábado, o Palmeiras tentará levantar pela primeira vez o troféu para iniciar bem a temporada, já o Flamengo busca o tricampeonato como motivação para a disputa do Mundial de Clubes. Destaca-se também o encontro entre os técnicos portugueses Abel Ferreira e Vítor Pereira.