CBN (Crédito: Divulgação/CBN)

A abertura do Campeonato Paranaense marca a estreia da nova equipe de esportes da Rádio CBN Curitiba 95.1 FM. No lançamento, a emissora transmite duas partidas neste fim de semana: Rio Branco x Athletico, sábado (14), na Estradinha, em Paranaguá, e Coritiba x Aruko, domingo (15), no Couto Pereira. As duas partidas começam às 16h.

Para o diretor de jornalismo Gil Rocha, as transmissões dos jogos dos times locais atendem pedidos de muitos ouvintes. “Os que acompanham os nossos programas diários de esporte sempre perguntavam ‘por que a rádio não transmite os jogos dos nossos times?’. Agora, conseguimos viabilizar esta cobertura que deixa a CBN ainda mais próxima do dia a dia dos paranaenses”, afirma o jornalista.

Entre uma equipe formada por nomes conhecidos dos ouvintes curitibanos, aparecem duas novidades: Keila Mara, que narra pela primeira vez no rádio, após experiências na web; e a estreia de Lycio Vellozo Ribas, jornalista e autor do livro “O Mundo das Copas”, como comentarista de rádio.

Os jogos que a CBN Curitiba acompanha neste fim de semana (Rio Branco x Athletico e Coritiba x Aruko) tem a narração de Carlos Martins, que foi da Rádio Clube Paranaense, entre outras emissoras do estado, e transmitiu jogos do estadual também pela televisão, através dos canais do Grupo Globo (Sportv/Premiere).

Além da CBN, outras rádios de Curitiba que vão transmitir o Paranaense são a Banda B, a Jovem Pan e a Transamérica.

Equipe esportiva da CBN Curitiba

Narradores: Carlos Martins, Keila Mara e Nelinton Rosenau

Comentaristas: Carneiro Neto, Lycio Vellozo Ribas, Serginho Prestes e Valmir Gomes

Repórteres: Edson Thomaz, Henrique Giglio, Luiz Ferraz, Marco Assef e Rafael Morientes

Âncoras: Ayrton Baptista Junior e Henry Xavier

Técnica: Elton Sales

Direção de jornalismo: Gil Rocha

Direção geral: Amarildo Lopes