Vôlei de praia (Crédito: Divulgação/CBV)

A Confederação Brasileira de Vôlei de Praia anunciou, nesta segunda-feira, novidades que vão compor o calendário do novo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Conceito visual, repaginada nos uniformes, identidade peculiar e ainda um novo sistema de competições fazem parte dessa série de reformulações que deverão ocorrer ao longo da temporada 2023. O ano vai ser distribuído em nove etapas sendo que a primeira acontece no dia 8 de março em Maringá, no Paraná.

“A CBV desenvolveu uma nova identidade visual para o Circuito Brasileiro. Vamos ter um olhar mais moderno e jovem para a modalidade. As novas arenas vão além da área de competição esportiva e vão trazer entretenimento, música e proximidade maior entre fãs e ídolos. As novidades serão lançadas ao longo das nove etapas”, afirmou Marcelo Hargreaves, diretor de Novos Negócios da CBV.

O Circuito Brasileiro terá uma arena mais compacta e moderna. O acesso à tradicional arquibancada continua gratuito, mas também haverá um espaço premium, com valor de entrada revertido em serviços de alimentação e bebidas. Neste local os fãs da modalidade ficam na altura da quadra, buscando uma maior proximidade com os atletas.

A área de convivência no entorno da arena ganha outro patamar, com espaços para shows e interação com os atletas, além da comercialização de produtos. Praça de alimentação e ações da cidade sede, patrocinadores e parceiros, também integram o novo cenário.

Neste novo pacote de reformulações da competição, a área terá ainda atrações como lojas com venda de uniformes e itens com a marca do Circuito Brasileiro e um e-commerce com produtos da marca dos próprios atletas.

No ano que marca o início da corrida olímpica, que define os representantes do vôlei de praia brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a CBV traz novidades para fortalecer e expandir ainda mais o alcance da modalidade a fim de tornar sua prática competitiva mais sustentável.

O Circuito Brasileiro passa a fazer parte de um Sistema Nacional de desenvolvimento, com calendário integrando cerca de 70 competições e foco na descoberta de novos talentos, no desenvolvimento e na excelência. A premiação total da temporada 2023 do vôlei de praia é de cerca de 7 milhões de reais, 15% superior ao total de 2022.

A porta se abre com os 27 Campeonatos Estaduais (um de cada estado), realizados pelas Federações Estaduais. De cada estado, serão indicadas duas duplas de cada gênero para os sete novos Classificatórios Regionais, sendo uma obrigatoriamente da categoria sub-23. Além de contar com os indicados pelas Federações estaduais, a disputa terá qualifying.

NORTE 1 – Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima

NORTE 2 – Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins

NORDESTE 1 – Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe

NORDESTE 2 – Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte

CENTRO-OESTE – Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

SUDESTE – Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

SUL – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

A temporada ainda prevê a realização de, no mínimo, três torneios de desenvolvimento chamados Challengers – o número pode aumentar de acordo com o interesse das cidades em realizar a competição.

RENOVAÇÃO NO CIRCUITO BRASILEIRO

Visando a renovação, evolução e oportunidades, o formato de disputa será dividido em Top e Aberto. O número de duplas na divisão principal aumentou de 8 para 12. Os atletas do Top terão uniformes diferentes, nas cores rosa, lilás, azul claro e azul marinho para marcar visualmente cada etapa da competição.

O campeão do Aberto de cada uma das nove fases está garantido no Top 12 da etapa seguinte. No total, cada etapa receberá até 112 times, com o número de duplas premiadas subindo de 24 para 28. O dono do título brasileiro, hoje nas mãos de Taiana/Hegê e André/George, será definido pela soma dos oito melhores resultados ao longo do ano.

CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA – CALENDÁRIO 2023

1ª ETAPA – Maringá (PR) – 8 a 12 de março

2ª ETAPA – Itapema (SC) – 29 de março a 2 de abril

3ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 19 a 23 de abril

4ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 10 a 14 de maio

5ª ETAPA – Cuiabá (MT) – 21 a 25 de junho

6ª ETAPA – Brasília (DF) – 12 a 16 de julho

7ª ETAPA – A definir – 2 a 6 agosto

8ª ETAPA – A definir – 6 a 10 de setembro

9ª ETAPA – A definir – 15 a 19 de novembro