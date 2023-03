O vôlei brasileiro usará Riachuelo até o fim de 2024. Nesta quarta-feira, em evento em São Paulo, a Confederação Brasileira de Vôlei e a marca anunciaram o acordo que vai contemplar as seleções de quadra e duplas de praia.

“O voleibol tem uma relevância esportiva enorme no Brasil, por seus resultados consistentes nas últimas décadas, mas segue com amplo espaço para construir maior relevância cultural em outros territórios. É por isso que a parceria com a Riachuelo / Bodywork é estratégica para a CBV. Assim nos aproximamos da moda, em parceria com uma empresa genuinamente brasileira, alinhada com nossos conceitos de diversidade e inclusão”, afirmou Marcelo Hargreaves, diretor de Superliga e Novos Negócios da CBV.

“Desenvolveremos em conjunto produtos voltados tanto para performance como para o lazer, para o voleibol de quadra e de praia. Com a Riachuelo olhamos um pouco para fora do mundo do vôlei e vejo isso como uma grande inovação para todos”, completou.

O novo uniforme do Brasil unirá as conquistas do país. Cinco estrelas aparecem na parte de dentro de cada uniforme. Três delas estarão pintadas nas camisas do masculino, representando as três medalhas de ouro olímpicas conquistadas, e duas delas estarão pintadas nas do feminino, representando o ouro de Pequim-2008 e Londres-2012.

A Riachuelo chega para suprir uma necessidade da CBV neste momento. Desde o fim de 2021, a entidade máxima do vôlei nacional estava sem fornecedor de material esportivo. No último ano, as seleções do Brasil usaram uniformes da ACSIS mas o contrato com a marca de material esportivo já havia se encerrado.

“A conexão com as pessoas faz parte da nossa essência e nosso propósito como marca. Somos uma marca 100% brasileira e vestir os atletas da seleção brasileira de vôlei, segundo maior esporte e paixão nacional, reforça o elo com as nossas raízes e nosso desejo de transformar vidas por meio da moda”, afirma Thais Castro, Head de Marketing da Riachuelo.

Essa não é a primeira participação da Riachuelo no esporte. Desde 2021 a marca patrocina do Brasileiro de futebol feminino e da ginasta Rebeca Andrade. Além disso, a marca de moda fornece para o Comitê Olímpico do Brasil os uniformes de viagem e cerimônia de abertura do Time Brasil para os Jogos Pan Americanos Santiago 2023 e Jogos Olímpicos Paris 2024.

COMERCIALIZAÇÃO EM CONVERSAS

Apesar do anúncio do acordo entre a CBV e a Riachuelo, a venda dos uniformes da seleção brasileira de vôlei nas mais de 300 lojas da marca não é garantida. “É algo que está sendo definido. Existem as conversas e o desejo de que isso aconteça logo, mas ainda não acontecerá neste primeiro momento”, comentou Hargreaves.