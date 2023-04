Poucas horas depois de anunciar a saída de Gustavo Morínigo, a direção do Ceará anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Eduardo Barroca para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B e para a final da Copa do Nordeste. Além de Barroca, chegam ao clube os auxiliares técnicos Bruno Lazaroni e Felipe Lucena com contrato, inicialmente, até o fim do ano.

Eduardo Barroca começou sua carreira como treinador no sub-20 do Botafogo e conta com passagens por Atlético Goianiense, Bahia, Coritiba, Vitória e Avaí. Nos dois primeiros, conquistou o acesso à Série A nos anos de 2019 (Atlético-GO) e 2022 (Bahia).

“É um sentimento de muito orgulho ter a possibilidade de ser treinador de um gigante do futebol brasileiro, principalmente pela torcida que tem e pela representatividade. Eu vou ter um compromisso muito grande de dedicação plena para que o Ceará conquiste seus objetivos nessa temporada”, disse o novo treinador.

Barroca terá seu primeiro desafio no domingo, quando o Ceará visita o ABC, no Estádio Frasqueirão, em Natal, de olho na reabilitação na Série B. Na sequência, na quarta-feira, dia 3, acontece o segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste contra o Sport. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1,o Ceará tem a vantagem do empate pelo título do tricampeonato.

Gustavo Morínigo deixou o comando do Ceará na manhã desta segunda-feira. Ao todo foram 24 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, o time cearense foi vice-campeão do Estadual contra o maior rival Fortaleza. O treinador caiu após iniciar a Série B com duas derrotas, para Ituano (2 a 0) e Guarani (3 a 0).