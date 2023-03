O Ceará é o primeiro finalista da Copa do Nordeste. Ele garantiu sua vaga ao vencer o rival Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, nesta quarta-feira à noite, e aguarda o seu adversário, que será o Sport ou o ABC. O jogo deles foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), devido uma forte chuva, e será reiniciado nesta quinta-feira às 15h, com o placar de 1 a 0 a favor do time pernambucano.

Como foi disputado mais de dois terços de jogo, o regulamento prevê que será completado, portanto, até os 45 minutos regulamentares, além do eventual tempo de acréscimo. Ou seja, serão pelo menos 28 minutos, tempo que o ABC tentará ganhar ou, então, empatar e levar a definição da vaga para os pênaltis. O Sport vencia o jogo com um belo voleio de Vagner Love logo no primeiro minuto.

A chuva já vinha castigando a todos e o árbitro alagoano Denis Serafim paralisou o jogo aos 17 minutos. Esperou 30 minutos e depois mais 30 minutos, até optar pela suspensão do jogo. O gramado apresentava grandes poços de água, que o deixaram impraticável para o futebol.

CLÁSSICO REI

No Clássico Rei, na capital cearense, sobraram emoções. O Ceará abriu o placar com Erick, de pênalti, aos 12 minutos, mas Calebe, de falta, empatou aos 30 minutos para o Fortaleza. A festa tricolor durou pouco porque Caíque fez o segundo gol cearense, aos 33 minutos. No começo do segundo tempo, Titi marcou contra para o Ceará: 3 a 1, logo no primeiro minuto. Lucero, com chute cruzado, diminuiu aos 18 minutos, mas a reação ficou por aí.

Esta foi a terceira vitória do Ceará sobre o rival neste temporada. Pelo campeonato estadual fez 2 a 1, depois pela fase de grupos da Copa do Nordeste ganhou por 2 a 0 e agora por 3 a 2. Os rivais voltam a se enfrentar no sábado pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense.

Mas o Ceará já sabe que nos dias 19 de abril e 3 de maio vai decidir a Copa do Nordeste. Se o adversário for o Sport, o primeiro jogo acontecerá em solo cearense, com o segundo no Recife. Caso o ABC chegue à final, então a ordem será invertida com o primeiro jogo em Natal (RN) e o segundo em Fortaleza (CE). A vantagem de decidir em casa fica com o time de melhor posição no ranking nacional da CBF.

O Ceará vai à final pela quinta vez e busca o tricampeonato, após as conquistas em 2015 e 2020. Foi vice-campeão em 2014 e em 20121 quando perdeu o título para o Bahia. O Sport já é tricampeão e sonha com o tetra, enquanto o ABC ainda corre atrás do primeiro título da competição.