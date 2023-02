O Boston Celtics viveu uma noite repleta de frustrações no Madison Square Garden, em Nova York, nesta segunda-feira. Derrotada por 109 a 94 pelo New York Knicks, a franquia de Massachusetts viu seu astro Jayson Tatum ser expulso pela primeira vez na carreira e ainda saiu da liderança da Conferência Leste, agora ocupada pelo Milwaukee Bucks.

Tatum foi expulso ao reclamar da arbitragem e receber sua segunda falta técnica. Ao final da partida, respondeu com sarcasmo quando perguntaram o que ele disse ao árbitro. “Eu simplesmente disse a ele que este estava sendo, provavelmente, o jogo melhor apitado que já joguei. Eu tentei fazer um elogio a ele, mas parece que não me saí muito bem”, afirmou o jogador, que saiu de quadra com 14 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Com o triunfo diante do agora ex-líder, o New York Knicks, quinto colocado do Leste, chegou à sexta vitória seguida. Durante o jogo, contou com 23 pontos tanto de Julius Randel quando de Immanuel Quickly, além de 17 de Jalen Brunson para superar o duro adversário. “Estamos em um bom lugar, mas há muito a ser feito”, disse Brunson.

BUTLER BRILHA

No Wells Fargo Center, Jimmy Butler usou toda a sua habilidade na noite de segunda-feira para ajudar o Miami Heat a bater o Philadelphia 76ers por 101 a 99. Quando sua equipe perdia por 98 a 99, com pouco mais de um minuto para o fim do último quarto, o ala fintou PJ Tucker com um giro ao invadir o garrafão, se livrou do toco de Joel Embiid com um movimento rápido após pular e fez uma linda bandeja.

Butler ainda contribuiu acertando um lance livre a 8.1 segundos do fim e saiu de quadra com um “double-double” de 23 pontos e 11 rebotes. Por pouco, não anotou um “triple-double”, pois teve nove assistências. “Eu trabalho nesse tipo de coisa todo o dia. Eu amo jogar este jogo e amo competir, mas é sempre mais divertido quando a gente ganha”, comentou o ala depois da partida.

Do outro lado, a dupla Joel Embiid e James Harden fez o que pôde, mas não conseguiu evitar a derrota. Ambos tiveram “double-doubles”. Embiid somou 27 pontos e 12 rebotes, enquanto Harden anotou 20 pontos e 12 assistências. Apesar do revés, os 76ers continuam na terceira posição da Conferência Leste, quatro posições acima do Miami Heat, sexto colocado.

LAMELO BALL FORA

A noite também foi de vitória por 117 a 106 do Charlotte Hornets sobre o Detroit Pistons. Apesar do resultado positivo, os Hornets tiveram o que lamentar, pois LaMelo Ball fraturou o tornozelo durante a partida e deve ser desfalque por um longo período. Em outro jogo desta segunda, o Orlando Magic bateu o New Orleans Pelicans por 101 a 93.

Confira os resultados da NBA desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 117 x 106 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 99 x 101 Miami Heat

New York Knicks 109 x 94 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 93 x 101 Orlando Magic

Confira os jogos da NBA desta terça-feira:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

LA Clippers v Minnesota Timberwolves