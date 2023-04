Em noite inspirada dos anfitriões, Boston Celtics, Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers venceram seus jogos nesta terça-feira, diante de suas torcias, em duelos válidos pelos playoffs da NBA. Enquanto a equipe de Boston aumentou a vantagem em sua série, pela Conferência Leste, os demais buscaram a igualdade nos confrontos.

Um dos candidatos ao título, o time de Boston fez valer o apoio da torcida e o desempenho de Jayson Tatum, maior estrela da equipe. Ele foi um dos cestinhas do jogo, com 29 pontos, e ainda anotou um “double-double” com seus 10 rebotes. Derrick White também se destacou, com 26 pontos e sete rebotes. E Jaylen Brown contribuiu com 18 pontos.

White ganhou elogios de Tatum ao fim da partida. “Nós somos uma equipe muito mais dinâmica quando D-White está mais confiante e agressivo, sem ser passivo. White tem sido agressivo nestes últimos dois jogos, fazendo as jogadas certas, atacando e não apenas esperando para nos tornar um time melhor”, disse o astro do time.

Pelos Hawks, a referência foi Dejounte Murray, autor de 29 pontos, seis rebotes e seis assistências. Trae Young também foi bem, com seus 24 pontos e seis assistências. Não foi o suficiente para evitar a nova derrota dos Celtics, que agora abriram 2 a 0 na série melhor de sete jogos. Após duas partidas seguidas na casa dos Celtics, o duelo será realizado na casa dos Hawks na sexta-feira e no domingo.

Pela mesma Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers empatou a série com o New York Knicks por 1 a 1, ao vencer a segunda partida do duelo por 107 a 90. Darius Garland comandou a equipe de Cleveland com seus 32 pontos, enquanto Donovan Mitchell (17 pontos e 13 assistências) e Evan Mobley (13 pontos e 13 rebotes) registraram um “double-double” cada. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por três minutos, mas não registrou pontos, assistências ou rebotes.

O desempate do confronto está marcado para sexta-feira, em Nova York. O quarto jogo da série será na mesma cidade, no domingo.

Pela Conferência Oeste, o Phoenix Suns também empatou sua série com o Los Angeles Clippers ao vencer por 123 a 109, nesta terça, em casa. O grande destaque do jogo foi Devin Booker, autor de 38 pontos. Kevin Durant anotou 25 enquanto Deandre Ayton obteve um “double-double” de 14 pontos e 13 rebotes. Pelos Clippers, Kawhi Leonard marcou 31 pontos e Russell Westbrook contribuiu com 28.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quinta-feira, em Los Angeles. O quarto jogo será no mesmo local, no sábado.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 119 x 106 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 107 x 90 New York Knicks

Phoenix Suns 123 x 109 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves