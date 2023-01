O São Paulo vai iniciar o Paulistão, primeira competição do ano, em condições que agradam o técnico Rogério Ceni, levando em conta a realidade financeira do clube. O treinador são-paulino concedeu, nesta sexta-feira, sua primeira coletiva de imprensa do ano e mostrou-se satisfeito com o planejamento para a temporada. Aprovou a estratégia de investir em nomes menos badalados, elogiou o desempenho do elenco nos treinamentos e disse que não conta com o retorno de Lucas Moura, especulado como possível reforço para o segundo semestre.

Desde a temporada passada, Ceni trata com muita sinceridade a situação do São Paulo. Mais de uma vez, reconheceu que o poder de compra do clube não é alto, defendeu a contenção de gastos e afirmou que seria necessário buscar alternativas para montar um elenco competitivo. Nesta sexta, elogiou a diretoria por assumir “o risco” de apostar em jogadores que vieram de times menores, como Wellington Rato, destaque do Atlético-GO na temporada passada. Também citou as saídas do elenco e a venda de Patrick, jogador do qual o time paulista detinha 30% dos direitos econômicos, ao Atlético-MG.

“Tivemos a coragem para baixar a folha de pagamento do clube. Reduzimos a princípio R$ 45 milhões no ano, o que é significativo. Com as chegadas, vamos diminuindo a margem. Vieram jogadores não tão consagrados, de equipes menores, como é o caso do Wellington Rato. São riscos que corremos para ajudar o clube a diminuir as despesas. Agora tivemos a venda do Patrick, o que investimos em jogador é menor do que vendemos os jogadores até agora. Temos uma redução boa de valor de salário e não pegamos um centavo para investir em jogadores de quem vendemos. Está tendo uma coerência financeira”, afirmou.

De acordo com ele, a forma escolhida pelo clube tricolor para começar o ano coloca a equipe no caminho certo para construir um bom trabalho. “Eu falo aos jogadores que a gente quer chegar em um lugar mais alto .Tem que dar muito valor ao que eles estão fazendo. O ambiente está leve, está todo mundo motivado, lutando por seu espaço. Isso é bom de ver. Baixamos a folha salarial, baixamos, média de idade. Vamos ver se conseguimos formatar uma equipe que tenha fluência dentro de campo”, disse.

Dentro do discurso de “coerência financeira”, Ceni descartou a contratação do meia-atacante Lucas Moura, pois disse que não é o momento para isso. Revelado pelo São Paulo, jogador de 30 anos tem contrato com o Tottenham, da Inglaterra, apenas até julho, e até agora não renovou, por isso ganhou força a especulação de que ele poderia voltar ao clube formador no meio do ano.

“Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora, Ele é jogador do Tottenham, deve ganhar uma fortuna no Tottenham, tem que cumprir seu contrato. O Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui, teria faixa de capitão e titular na faixa direita. Ele ficará livre sendo jogador do Tottenham, na Inglaterra, na Premiere League. Deve ter tranquilamente uma oferta, como o Willian, que estava no Corinthians e foi para o Fulham, fez gol até ontem. Scarpa foi para o Nottingham Forest, Danilo está saindo”, afirmou.

“O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe, ele não vai vir agora para o São Paulo, não podemos iludir o torcedor. Eu adoraria, a diretoria adoraria, a torcida, mas é até uma pressão desnecessária no garoto, um menino excepcional. O Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. Acredito que venha para o São Paulo um dia para se despedir, mas não é a hora. É hora de ele fazer o restante da vida no mercado europeu. Deveríamos encerrar esse caso”, concluiu.

Até agora, o São Paulo já contratou os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, o goleiro Rafael, o volante Jhegson Méndez, o meia-atacante Wellington Rato e o zagueiro Alan Franco. Para o treinador, Méndez, que não estará à disposição no domingo para enfrentar o Ituano, na estreia do Paulistão, pois ainda não está na melhor condição física, foi uma das principais contratações. “

“Para mim é um jogador fundamental no que penso para o time, talvez seja um dos grandes acertos da direção”, afirmou Ceni, que, embora concorde em gastar menos, ainda espera mais reforços. “Com mais três peças, podemos fazer um time mais equilibrado e que poderá competir com as melhores equipes”.