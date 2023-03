Não restam grandes dúvidas de que Ceni, desde que aceitou o desafio de ser técnico do histórico time do São Paulo FC, está passando por uma reestruturação gigante, tentando, de uma vez por todas, equilibrar o time não só em termos de qualidade de elenco e contratações, mas também financeiramente. Porém, será cedo demais para se colocar o time do São Paulo FC como sendo um claro candidato a estar lutando pelo Brasileirão Série A 2023?

Crédito: https://www.flickr.com/photos/saopaulofutebolclube/page5

Com o Campeonato Paulista em andamento e dentro da lista de jogos de futebol hoje neste site, se percebe que o técnico Ceni ainda está tentando compreender qual poderá ser seu melhor time. Com alguns resultados que estão aquém das expectativas, naturalmente que as questões financeiras do São Paulo FC poderão ainda ser uma dificuldade para que o ex-goleiro consiga ir mais além nas esperanças que poderá estar dar aos seus torcedores. Será que a histórica formação paulista poderá ser suficiente para elevar o time para o nível que Ceni e todos seus milhões de torcedores pretendem para essa temporada?

Ceni chegou ao São Paulo FC como campeão nacional

Mesmo parecendo que foi há muito tempo, a verdade é que Rogério Ceni, quando aceitou esse desafio de um time de São Paulo FC que até estava próximo da zona de rebaixamento, o jovem técnico brasileiro ainda era campeão nacional. Isso porque, mesmo tendo conquistado o Campeonato brasileiro pelo Flamengo, os meses seguintes não foram tão positivos, levando a que fosse demitido.

Assim, a verdade é que o próprio técnico Ceni já provou conseguir ser um técnico vencedor. Tal leva a que os próprios torcedores paulistas possam ter alguma esperança de que o técnico é o homem certo para o lugar certo. Aliás, já se percebe pelos resultados e até pela alegada situação financeira mais equilibrada do time poderá ter renovadas ambições quanto a estar disputando os primeiros lugares do Campeonato, mesmo que tal não signifique ser um dos principais favoritos a conseguir ganhar de novo a Série A.

Diferença de investimento prejudica SPFC

Naturalmente que com rivais tendo uma capacidade bastante mais forte de conseguir atrair talento, incluindo jovem talento da formação do São Paulo FC, o time não consegue ter tantas garantias de sucesso. Exemplo disso está no domínio e enorme investimento que times como Palmeiras ou Flamengo estão fazendo nesses últimos anos, criando uma diferença grande para outro times, mesmo que de grande dimensão.

Somando a isso, times como Atlético Mineiro e Bragantino também já demonstraram ter uma grande capacidade de se reforçarem, levando que o time paulista esteja um pouco lutando pelo segundo nível do futebol brasileiro. Ou seja, é muito importante que, se não der uma qualificação para a Copa Libertadores, a Sul-Americana possa ser uma garantia para o time do São Paulo.

Investimento estrangeiro poderá ajudar situação paulista

Há já muitos meses que existem rumores de interesse estrangeiro em comprar uma participação do São Paulo FC, em uma tentativa de conseguir melhorar de forma substancial a componente financeira de toda a estrutura gigante do time. Ainda assim, existem poucas certezas de como tal poderá avançar, mas a própria diretoria paulista já parece se ter demonstrado disponível para negociar.

Portanto, até esse momento, é natural que outras empresas tenham interesse em estarem vinculados e representados pelo time do São Paulo FC, como os próprios sites de apostas. De relembrar que o São Paulo FC continua sendo um dos maiores e mais históricos times do futebol brasileiro, pelo que deverá ser uma questão de tempo, como já provou em sua longa história, que estará competindo de frente com os atuais favoritos.