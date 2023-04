A apresentação ruim do São Paulo diante do Ituano, e a consequente dor muscular sentida por Beraldo, devem fazer o técnico Rogério Ceni abrir mão do esquema com três defensores na largada do time no Brasileirão, em visita ao Botafogo, neste sábado, no Engenhão. O comandante não gostou nada das vaias no Morumbi e deve resgatar a tática utilizada no Paulistão. Luciano trabalhou bem nesta quinta e pode ser a novidade.

Sem alas ofensivos, Ceni admitiu que o time fica bastante sem criatividade com a utilização de três marcadores e deve formar o setor somente com Arboleda e Alan Franco. Apesar de não ter lesão muscular diagnosticada, Beraldo não deve voltar no Rio.

Luciano revelou recentemente que não consegue rendeu bem como meia. Mas pode ser deslocado para o ataque, com Michel Araújo e Wellington Rato na armação. O camisa 10 vem sendo pedido em coro pela torcida nos jogos para que retorne aos titulares.

Nas atividades desta quinta, Rogério Ceni conversou bastante com o elenco antes de mostrar no campo o que vai querer para largar bem no Engenhão, diante de um rival há sete jogos sem derrotas. Após falar bastante, botou o time para aprimorar jogadas em velocidade, com todos se livrando rapidamente da bola.

O São Paulo não soube furar a retranca do Ituano e o treinador aposta em jogadas de com passes de primeira para fazer bonito no sábado. O treinador ainda fez uma atividade tática com o posicionamento em campo e muita finalização.