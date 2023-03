Uma publicação do meia-atacante Marcos Paulo foi motivo de discussão com o treinador Rogério Ceni nesta quarta-feira durante a reapresentação da equipe, dois dias após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. Segundo o ge, o técnico pediu explicações ao jogador por uma postagem que continha a frase “hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”. Marcos Paulo também curtiu nas redes comentários críticos ao comando técnico da equipe.

Antes do início das atividades no CT, Ceni reuniu o elenco e cobrou o atleta na frente dos outros jogadores. Segundo a reportagem, a atitude não foi bem vista pelo restante do elenco, com alguns atletas ficando constrangidos e reclamando com a diretoria após o treino.

Marcos Paulo teria negado qualquer relação da postagem com a eliminação do São Paulo diante do Água Santa dentro do Allianz Parque ou até mesmo com o técnico Ceni. Segundo relatos, o treinador teria esbravejado, com o dedo em riste, na direção do meia-atacante. Isso também teria pegado mal para os outros jogadores.

O São Paulo foi eliminado do Paulistão na última segunda-feira após empate sem gols com o Água Santa e derrota na decisão dos pênaltis. Ao longo da competição, Marcos Paulo atuou em apenas cinco jogos pela equipe do Morumbi – e nenhum vez como titular.

Após a eliminação, Ceni chegou a elogiar o jogador em entrevista coletiva. Apesar das poucas oportunidades durante o ano, o treinador são-paulino ressaltou seu empenho nas atividades e treinamentos. “Ele (Marcos Paulo) treina tecnicamente bem, uma intensidade um pouco abaixo, mas o Caio Paulista não treina mal, por isso entra (nos jogos). Erison não treina mal. Ele era uma opção para poder entrar. Diante de um jogo mais firme, acho que as escolhas foram corretas.

Após a confusão, nenhuma das partes se manifestou publicamente. O Estadão procurou o clube, mas não obteve resposta sobre o ocorrido.