O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com derrota para o Botafogo, por 2 a 1, neste sábado. Jogando fora de casa, o time de Rogério Ceni não fez um jogo ruim, mas não conseguiu transformar as chances criadas em gol e acabou sofrendo dois gols de jogada aérea. Em coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni afirmou que o tricolor paulista poderia ter saído vencedor do Engenhão.

“Tivemos desatenção logo no primeiro lance do jogo e depois, do minuto dez em diante, tomamos conta do jogo. Empatamos, controlamos bem, tivemos chances de virar, mas faltando dois minutos para terminar o tempo regulamentar sofremos um gol de cabeça. É uma pena porque é um desgaste grande para todos, um time que luta bastante e que tinha condições de sair com a vitória.”

O São Paulo viu o Botafogo abrir o placar logo aos três minutos de jogo, com Tiquinho Soares. Calleri deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o goleiro Lucas Perri, revelado nas categorias de base do tricolor, fez grandes defesas e impediu a derrota alvinegra. Eduardo, também de cabeça, marcou para o Botafogo aos 43 e deu a vitória aos cariocas.

Ao ser questionado pela opção ao abandonar o esquema com três zagueiros e promover o retorno de Rafinha ao time titular, Rogério Ceni explicou que a ideia era ter uma saída de jogo qualificada no setor direito. Durante o jogo, porém, o São Paulo insistiu bastante em criar pelo lado esquerdo, o que aborreceu o treinador à beira do gramado.

“O Rafinha não tem o mesmo vigor físico do Caio Paulista. O time foi feito para construir com o lado direito com o Rafinha, Nestor e Michel (Araújo) e depois fazer a virada para o outro lado. Nós insistimos algumas vezes em começar pelo lado de lá. O Caio Paulista é um jogador de atacar espaço, de ir na linha de fundo. O Rafinha não tem a mesma volúpia do Caio Paulista, mas consegue fazer esse balanço para equilibrar o time.”

O São Paulo volta a campo na terça-feira, quando encara o Academia Puerto Cabello, às 21h30, no Morumbi, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No sábado, o tricolor paulista recebe o América-MG, às 18h30, pela segunda rodada do Brasileirão.