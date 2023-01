O técnico Rogério Ceni encarou com naturalidade as vaias da torcida do São Paulo após o empate sem gols com o Ituano na estreia do Campeonato Paulista. Para o treinador, a insatisfação da torcida ainda é um reflexo da última temporada, quando o time bateu na trave na Copa Sul-Americana e não conseguiu a classificação para a Libertadores.

“Vaias são resquício do ano passado, tivemos perto do título da Sul-Americana. É natural, torcedor quer ver o time vencendo. É natural, começo de temporada onde até lá fora vê coisas estranhas acontecendo, pequenos na frente dos grandes até na Premier League”, disse o treinador.

Para Rogério Ceni, faltou assertividade ao São Paulo para sair do Morumbi com a primeira vitória do ano. Durante a partida, a equipe tricolor teve amplo domínio sobre o Ituano, e criou diversas oportunidades. No entanto, o ataque teve muitas dificuldades em converter as chances em gol.

“Tem que ser assertivo no futebol, quando não tem tantas possibilidades para tentar ter um conjunto melhor, ter nível de jogo melhor, treinar. Produzir e dominar para criar mais chances”, disse. “Tivemos volume de jogo, algumas oportunidades, não conseguimos fazer uma grande partida. O torcedor é impulsivo. Se sai um gol, o torcedor fica feliz, como não aconteceu, a vaia é natural pela frustração.

O ponto conquistado colocou o São Paulo na liderança do Grupo B do Paulistão. Mirassol, Guarani e Água Santa, que completam a chave, não venceram na primeira rodada. O próximo compromisso do time tricolor será na quinta-feira, às 19h30, contra a Ferroviária, em Araraquara.