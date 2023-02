O técnico Rogério Ceni vai ter de encontrar uma vaga no time do embalado São Paulo para colocar o atacante Luciano em campo, terça-feira, diante do São Bento, em Sorocaba. O jogador está liberado para atuar, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A equipe tricolor obteve duas vitórias importantes seguidas: 3 a 2 no clássico com o Santos e o goleada por 5 a 1, frente à Inter de Limeira. Ambos os jogos disputados no Morumbi.

Depois de chegar a acumular 16 desfalques por causa de lesões e suspensões, Ceni vai poder usufruir do ‘problema’ que todo treinador gosta: excesso de opções para escalar a equipe.

Com vaga praticamente garantida para as quartas de final, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, com 17 pontos, três à frente do Água Santa. Mirassol soma 12 e Guarani tem dez.