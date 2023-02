Trabalho em campo e também um bom papo fora dele. Após a vitória de 1 a 0 sobre o Santo André neste domingo, o técnico Rogério Ceni deu mostras de que a parte psicológica vai ser uma de suas prioridades na lista de tarefas para colocar o São Paulo nos trilhos. E o primeiro passo neste processo é não deixar o time se abater com as vaias das arquibancadas.

“O torcedor extravasa. É impulsivo. Depois do jogo, com a vitória (sobre o Santo André), já estavam cantando. Luís Fabiano foi vaiado, Kaká foi vaiado, eu já fui vaiado. O jogador tem que absorver e ter maturidade para seguir adiante”, afirmou o treinador.

No discurso sobre o cuidado com a parte psicológica, Rogério chegou a citar Orejuela que, neste domingo, teve uma atuação importante. “O Orejuela já foi vaiado. Iso já passou. Agora é partir para uma coisa melhor. Ele atuou muito bem e teve uma atuação muito boa no jogo”, comentou Rogério.

E, de fato, o colombiano teve uma semana complicada no que diz respeito à torcida. Muito dessa pressão foi em função das críticas após a derrota para o Corinthians no final de semana. Contra o Santo André, no entanto, ele foi até aplaudido ao ser substituído.

Parte deste processo de elevar a autoestima de seus comandados e também fazer com que o ambiente fique mais leve teve uma etapa já iniciada pelo treinador. Recém-chegado no São Paulo, o atacante Erison ganhou elogios do novo chefe.

“É um jogador que bate, cai, levanta, não fica reclamando com o árbitro. Mostra que vai ser um jogador extremamente importante para a gente na temporada. Gostei bastante da sua atuação contra o Santo André.”

Além de valorizar seus comandados, Rogério falou também sobre o trabalho da diretoria e vê o clube caminhar em uma boa direção. “Acho que a diretoria está fazendo a parte dela. Vem diminuindo a dívida, diminuindo a folha de pagamento e nós vamos realizando o nosso trabalho dentro de campo”, comentou.

A semana se inicia com trabalho para o São Paulo que tem jogo no meio de semana contra o Bragantino, fora de casa. Para esta partida, a tendência é que o centroavante Calleri reapareça. “Não coloquei o Calleri (contra o Santo André) também para preservar o jogador.”

A definição para a equipe vai depender da revisão médica na reapresentação do elenco. Rogério deve se reunir com os fisiologistas e também integrantes do departamento médico para avaliar sempre a condição física e clínica dos atletas.