Rogério Ceni está contente com o desempenho do São Paulo, ainda invicto, na temporada, tanto que sua projeção para 2023 é otimista. Mesmo que o time ainda esteja se adaptando ao novo modelo de jogo e os atletas que chegaram recentemente busquem se entrosar, ele já vê uma equipe competitiva, capaz de render frutos no futuro.

“Hoje o torcedor vê um time competitivo, são poucas coisas para melhorar”, avaliou Ceni depois do empate sem gols que considera ter sido justo com o Palmeiras no clássico no Allianz Parque.

“Acho que pode ser um ano com expectativa, como foi o ano passado, com possibilidade de finais, de jogar de igual para igual com nossos principais adversários”, projetou, citando a “casca” que vão criar os atletas recém-chegados.

A diretoria trouxe sete reforços: Pedrinho, Marcos Paulo, Rafael, Wellington Rato, Jhegson Méndez, Alan Franco e David. Mas o elenco ainda precisa de ao menos mais duas peças, na avaliação de Ceni, “com certa urgência”. Um lateral-esquerdo e um centroavante como opção a Calleri.

“Se a gente perde o Welington hoje, quem dá as características do Welington na lateral esquerda? Se o Calleri sai do jogo, quem consegue segurar a bola no ataque?”, justificou o comandante são-paulino.

“Me dou super bem com todos da diretoria, converso com eles sobre isso todos os dias. Peço a eles isso. Precisamos trazer com certa urgência. Se acharmos uma oportunidade, mesmo que não seja o jogador ideal, vamos tentar contratar”, continuou. “Ainda temos um tempinho, uma semana, duas, para tentar achar o que falta para a gente no elenco, ou pelo menos parte do que falta”.

O próximo compromisso da equipe tricolor é contra a Portuguesa no Morumbi, quinta-feira, às 21h30. Este duelo fechará a quarta rodada do Estadual.