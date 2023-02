Após a vitória do São Paulo sobre o Santos por 3 a 1, Rogério Ceni começou a coletiva de imprensa celebrando a primeira vitória em clássico na temporada, mas não poupou críticas ao estado do campo do estádio do Morumbi. A partida foi jogada sob intensa chuva e, para o técnico, apesar da contundente vitória, o gramado molhado fez com que fosse difícil avaliar os méritos do seu time no clássico.

Para Ceni, as duas expulsões sofridas pelo time do Santos ao longo da partida também ajudaram sua equipe. “Com as duas expulsões e o segundo gol, o jogo foi resolvido. Não fizemos um grande segundo tempo, mas controlamos o jogo”, afirmou o treinador. “O fato de você ter dois jogadores a mais e não ter volume de jogo se deve a água. A vantagem numérica não se reflete porque você não consegue fazer a bola girar rápido.”

Um dos destaques da partida, o meia Giuliano Galoppo também foi tema de respostas de Ceni. O argentino, que é o atual artilheiro do time na temporada, ficou fora de alguns jogos por conta do limite de estrangeiros que o Campeonato Paulista impõe sobre as equipes.

Ao ser questionado sobre a possível sequência do camisa 14 no time titular, Rogério desconversou e afirmou que vê Galoppo tendo sequência, mas não descarta começar com o argentino no banco em uma ocasião ou outra.

“Temos que jogar com ele em uma posição que, taticamente, ocupe menos dele. Ele gosta de jogar mais próxima do gol e hoje atuou mais pelo centro, mais próximo do Calleri. É a posição que ele melhor se adapta no time”, disse.

Quem também foi elogiado foi o volante Luan, autor do terceiro gol do São Paulo. Ceni, no entanto, ressaltou que ainda não vê o jogador e pronto para encarar uma partida completa. “Na minha visão, o primeiro volante deve ter energia para começar e terminar o jogo. No sistema em que nós jogamos, é mais difícil para o Luan terminar uma partida. No momento em que ele tiver condições, nós poderemos usá-lo por mais tempo.”

