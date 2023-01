Aramis Chain e o livro do Flamenguinho (foto: divulgação)

O livro ‘Flamenguinho de Santa Felicidade: futebol, família e amizade’, que conta a história do Flamenguinho de Santa Felicidade, foi entregue nesta segunda-feira (30) ao livreiro Aramis Chain, 81 anos, proprietário da Livraria Chain. A livraria é uma importante referência para estudantes, escritores e jornalistas do Estado do Paraná. Chain fez questão de colocar o seu exemplar na prateleira nobre de sua Livraria.

O livro, lançado em 20 de novembro último em comemoração ao Jubileu de Ouro do clube, tem como autores Alceu Bianco, Jair José Lucca, Marcio Almir Muraro e Venilton Santos Nicocelli, diretores do Flamenguinho de Santa Felicidade, e Helio Bampi e José Francisco Cunha, da então Telepar.

Há 65 anos, o curitibano Aramis Chain comanda a Livraria do Chain, localizada em frente à reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 1993, em votação realizada pelo jornal ‘Folha de S. Paulo’, foi eleita como a melhor do Brasil. Hoje, desponta como um dos últimos livreiros do Brasil, profissão que ele mesmo diz estar em extinção, embora sua livraria resista e, como o próprio afirma, não esteja em “decadência”. É que seu diagnóstico, em verdade, é mais profundo. “Eu tenho a livraria, que não está em decadência. Quem está em decadência, na verdade, é a cultura hoje no Brasil.”

