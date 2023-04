A Chapecoense conquistou a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Londrina por 3 a 0, neste domingo, na Arena Condá, pela segunda rodada. Os gols foram marcados por Cristiano, Dudu Vieira e Felipe Ferreira.

Com o resultado, a Chapecoense somou seus primeiros três pontos, já que havia perdido na estreia para o Mirassol por 1 a 0. O Londrina também tem três. Na primeira rodada, em casa, fez 1 a 0 no ABC.

Os dois times fizeram um primeiro ríspido e muito faltoso, tanto que foram seis cartões amarelos: quatro para o time da casa e dois para o visitante. Em campo, polêmica. O árbitro chegou a marcar um pênalti de Felipe Albuquerque em cima de Salomão, mas voltou atrás após consultar o VAR.

A anulação abateu o time do Londrina, que afrouxou a marcação e viu a Chapecoense criar várias oportunidades de gol. Aos 33 minutos, Richard arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Lucas Frigeri. No rebote, Ribamar também parou no goleiro.

Frigeri foi o grande nome do primeiro tempo e o principal responsável por manter o placar em 0 a 0. Aos 43, após cobrança de escanteio de Bruno Nazário, o atacante Ribamar soltou o pé para mais uma defesa do goleiro.

No segundo tempo, a Chapecoense precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador. Bruno Nazário colocou a bola para dentro da área do Londrina em cobrança de falta. Cristiano apareceu livre na segunda trave e, de cabeça, fez 1 a 0.

Aos 12, a Chapecoense ampliou com Dudu Vieira. Ele pegou a sobra e contou com um desvio em Xandão para enganar Lucas Frigeri. O Londrina ainda tentou responder, mas acabou perdendo o fôlego e se entregou.

A Chapecoense acabou se aproveitando e fechou a conta aos 29. Cristiano avançou pela esquerda e cruzou. Felipe Ferreira apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes, confirmando o triunfo da equipe catarinense.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Vitória na sexta-feira, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA). No sábado, às 17h, a Chapecoense pega a Ponte Preta, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 3 X 0 LONDRINA

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Victor Ramos e Cristiano; Bruno Vinícius (Giovanni Pavani), Dudu Vieira (Kaio), Pablo Siles (Gustavo Cazonatti) e Bruno Nazário (Gabriel Xavier); Richard (Felipe Ferreira) e Ribamar. Técnico: Argel Fuchs.

LONDRINA – Lucas Frigeri; Ezequiel, Patrick, Xandão e Gustavo Salomão; João Paulo, Carlos Jatobá e Higor Leite (Iago Dias); Paulinho Moccelin (Caio Mancha), Hugo Cabral (Matheus Lucas) e Vinícius Barata (Clinton). Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS – Cristiano, aos 7, Dudu Vieira, aos 12, e Felipe Ferreira, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cristiano, Dudu Vieira e Ribamar e Rodrigo Freitas (Chapecoense); Hugo Cabral e João Paulo (Londrina).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 121.140,00.

PÚBLICO – 5.086 pagantes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).