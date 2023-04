Piloto da Ferrari e vice-campeão no Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 2022, Charles Leclerc não vive seu melhor ano nas pistas nesta temporada – somou apenas seis pontos nas primeiras três etapas. Fora da grid, no entanto, o monegasco se arrisca em uma nova área: nesta terça-feira, ele iniciará sua jornada na música, com o lançamento de uma canção autoral.

Por meio de seu Instagram, o piloto publicou um pequeno vídeo com o anúncio de sua música, intitulada AUS23 (1:1). Sem dar mais detalhes, a canção deve fazer referência ao GP da Austrália deste ano , no qual – o último da categoria antes da pausa na temporada – o piloto não completou a prova após acidente com Alexander Albon no início da corrida. Não se sabe ainda se Leclerc está a fim de brincar com sua própria voz ou se encara a nova façanha com mais responsabilidade.

De qualquer forma, a música estará disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, Deezer e YouTube. Na última semana, em vídeo publicado pela Fórmula 1, Leclerc já indicava que poderia trilhar um caminho na música. “Estou fazendo isso agora”, respondeu o piloto quando questionado se já havia composto alguma canção antes.

“Não vai ser público. Quero dizer, estou apenas fazendo isso por mim mesmo, estou tentando compor algumas músicas, mas ainda é cedo”, disse o piloto da Ferrari. No entanto, Leclerc mudou de ideia nos últimos dias. “Isso pode mudar…”, respondeu a um usuário do Twitter sobre a possibilidade de lançar suas canções publicamente.

O lançamento de sua carreira musical não significa que Leclerc irá encerrar sua passagem pelas pistas. Além do monegasco, Lewis Hamilton investiu em composições ao longo da última década e, sob o pseudônimo XNDA, lançou música com a cantora Christina Aguilera, em 2018.

No grid, Leclerc retorna neste fim de semana para a etapa da Fórmula 1 do Azerbaijão, na capital Baku. Junto com a Ferrari, o corredor busca a primeira vitória da equipe na temporada e seu primeiro pódio. Também trabalha para melhorar o rendimento do carro, que anda atrás das Red Bulls e da Aston Martim.