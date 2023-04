O chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou que o reserva Daniel Ricciardo vai pilotar pela equipe austríaca em treinos livres ao longo da atual temporada da Fórmula 1. O dirigente, no entanto, evitou apontar datas e GPs em que o australiano apareceria na pista.

“Ele estará em alguns testes para nós ainda neste ano e vamos ver como vai se sair. Mas acho que será uma experiência diferente para ele, que está se jogando de cabeça na nossa equipe, abraçando muito bem esse novo papel”, diz Horner, em referência ao “rebaixamento” de Ricciardo na F-1.

O piloto australiano perdeu seu assento no grid no fim do ano passado, ao ter seu contrato rescindido com a McLaren, mesmo tendo vínculo por mais uma temporada. Sem carro para pilotar, Ricciardo acabou retornando para a Red Bull como piloto reserva.

A volta para “casa”, onde o australiano iniciou sua trajetória na F-1 através da academia da equipe, está fazendo bem ao piloto, na avaliação de Horner. “Esperamos que ele redescubra seu amor pelo esporte.”

“É ótimo tê-lo de volta na equipe, vestido de azul. Ele realmente está se dedicando. Ele participa de todas as reuniões, está trabalhando duro nos simuladores, dando suporte nos finais de semana de corrida e ajudando no desenvolvimento do carro também”, comentou o chefe do time.

Horner destacou ainda que o dono de oito vitórias na F-1, mesmo fora do grid, segue sendo um dos pilotos mais populares do campeonato. “Sua popularidade na Fórmula 1, mesmo sem estar pilotando… Ele é provavelmente o piloto mais popular aqui. É muito positivo tê-lo de volta no time, contribuindo com todos.”