A “dança das cadeiras” dos técnicos do Chelsea segue a todo vapor, mas a má fase também permanece. No primeiro jogo em casa desde seu retorno ao comando do time, Frank Lampard perdeu mais uma na manhã deste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Inglês e acumula três derrotas em três jogos. Jogando em Stamford Bridge, em Londres, o time da casa perdeu de virada por 2 a 1 para o Brighton & Hove Albion. Outro londrino a levar a virada em casa foi o Tottenham, que perdeu por 3 a 2 para o Bournemouth.

São seis jogos sem vencer do Chelsea somando todas as competições. Após derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões, o Chelsea perdeu seu 12º jogo no Campeonato Inglês e segue em 11º, com 39 pontos. Por outro lado, o Brighton segue firme na briga por competições europeias, com 49 pontos, em sétimo.

O jogo começou bastante aberto, com o Brighton tomando as iniciativas no ataques, com uma ótima transição entre defesa e ataque. Mas foi o Chelsea quem abriu o placar aos 13 minutos. O veloz Mudryk arrancou com a bola no setor intermediário e deixou boa bola para Gallagher finalizar. A bola desviou na defesa e impediu a defesa do goleiro Robert Sánchez.

Com muita criatividade na construção de jogadas, o Brighton pressionou o Chelsea. Kepa chegou a fazer boas defesas em jogadaça de Mitoma e depois em tentativa de cabeça. O gol de empate saiu ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Em jogada construída desde a defesa, Groß levantou na área e Danny Welbeck desviou de cabeça para empatar por 1 a 1. Melhor, o time da casa ainda pressionou no fim do primeiro tempo, mas a melhor chance foi do Chelsea, que acertou a trave em cabeceio de Pulisic.

O Brighton foi com tudo no segundo tempo e dominou o Chelsea, com lances de perigo. A virada parecia questão de tempo e se confirmou aos 24 minutos, com um golaço do paraguaio Julio Enciso, chutando de muito longe. O 2 a 1 permaneceu no placar.

Outro a perder em casa foi o Tottenham, que saiu na frente, mas foi superado por 3 a 2 pelo Bournemouth. O time londrino fica em quinto, com 53 pontos. O Bournemouth é o 14º colocado, com 33 pontos.

O Tottenham começou bem o jogo em casa e abriu o placar com Heung-Min Son logo no começo da partida. Mas o Bournemouth foi crescendo aos poucos no jogo e chegou ao empate com o lateral Matías Viña, que tirou do goleiro com um toque de categoria.

No segundo tempo, Solanke também finalizou de forma certeira para buscar a virada por 2 a 1 para o Bournemouth. Aos 43, Danjuma empatou por 2 a 2 com chute de primeira, mas Dango Ouattara apareceu com muita desenvoltura nos acréscimos para recolocar o Bournemouth em vantagem, por 3 a 2.

DIEGO COSTA DESENCANTA

Após 18 jogos e sete meses de seca, o atacante Diego Costa finalmente marcou seu primeiro gol no retorno ao Campeonato Inglês. O ex-atacante do Atlético-MG puxou ataque e abriu o placar para o Wolverhampton na vitória por 2 a 0 sobre o Brentford. Hee-Chan Hwang fez o outro gol da vitória. Os Wolves estão em 13º, com 34 pontos, e o Brentford está em nono, com 43, vivendo péssima fase.

Outro brasileiro que se destacou foi Willian, que deu assistência para o segundo gol na vitória do Fulham por 3 a 1 sobre o Everton fora de casa. Os gols foram marcados por Reed, Wilson e Daniel James. McNeil marcou para o Everton. Em outro jogo do mesmo horário, o Crystal Palace venceu o Southampton por 2 a 0.