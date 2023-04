O Real Madrid aprendeu na temporada passada que toda vantagem, seja favorável ou contrária, é pouca na Liga dos Campeões. Diante do mesmo Chelsea, também nas quartas de final, os merengues viram dois gols de dianteira ruírem e a decisão ir para a prorrogação. Neste ano, o cenário é diferente, mas os protagonistas são os mesmos, novamente com a mesma diferença de gols em favor dos espanhóis.

Na Itália, um representante do país tetracampeão mundial, mas ausente das duas últimas Copas, voltará a disputar uma fase de semifinal após cinco temporadas. A Roma foi a última equipe italiana a chegar tão longe, na edição 2017-18 da Liga dos Campeões. Em casa, o Napoli, líder do torneio nacional, está em desvantagem, tendo perdido o jogo de ida para o Milan por 1 a 0, e conta com a força da torcida para avançar.

A partida com os rivais italianos poderá preceder um novo embate entre times do mesmo país na semifinal. Tudo dependerá da Inter de Milão, que venceu o Benfica, em Lisboa, por 2 a 0, e joga diante de seus torcedores na quarta-feira. Já quem avançar do duelo do Real Madrid com o Chelsea, às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, vai encarar o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Manchester City. Os ingleses obtiveram o placar de 3 a 0 na ida.

“Tudo é possível no futebol. Por isso que essas competições de duas partidas são as melhores que existem”, afirmou Frank Lampard, técnico do Chelsea. “Entendemos que o Real Madrid é um adversário de alto nível, mas não há dúvidas de que somos uma equipe competitiva. A atmosfera será ótima e temos de aproveitar isso no início do jogo. Eles têm um grande treinador (Carlo Ancelotti) que eu conheço muito bem por ter trabalhado com ele. Ele precisa levar todo o crédito neste momento, porque a campanha para a final do ano passado foi de uma incrível resiliência”, disse.

Ancelotti deixou a modéstia de lado para mostrar confiança na classificação merengue. “Pela história deste clube, ele é o rei desta competição. Fazemos parte do clube que conseguiu vencer a Liga dos Campeões 14 vezes, por isso ele é o rei”, iniciou. “Temos muito claro que o que temos de fazer é vencer sempre e competir até ao fim com toda a energia que temos”.

No Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a busca por feitos históricos estará sob os holofotes. O Napoli jamais esteve em uma semifinal de Liga dos Campeões. “Não sei se já estamos na história. Não pensamos em riscos, porque sabemos que jogamos pela felicidade infinita”, disse o técnico Luciano Spalletti.

O Milan, heptacampeão europeu, conhece o caminho para essa etapa, mas não trafega por ali desde a temporada 2005-06. Para se classificar, o técnico Stefano Pioli descarta colocar sua equipe na defensiva. “Pensar em nos defender seria um erro, temos uma ligeira vantagem contra uma equipa que tem marcado em média três a quatro gols em casa na Liga dos Campeões. Temos de fazer o nosso jogo, jogar bem, em equipe, segurar muito bem a bola quando a temos”, afirmou.