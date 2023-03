O Chelsea viu a reação no Campeonato Inglês ser prejudicada pelo Everton, que buscou um empate por 2 a 2, neste sábado, no Stamford Bridge, pela 28ª rodada. Com isso, o time da casa segue muito longe de empolgar na temporada.

O empate deixou o Chelsea na modesta décima posição, com 38 pontos, 11 atrás do Tottenham, que aparece em quarto, o primeiro dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Everton, por sua vez, continua correndo sérios riscos de rebaixamento. É o 15º, com 26, apenas dois pontos a mais do que o West Ham, em 18º.

O primeiro tempo foi de total domínio do Chelsea, que chegou a ter 73% de posse de bola. O time da casa criou as principais ações, mas encontrou um adversário que entrou em campo para se defender e anular os espaços do rival, mostrando estar totalmente satisfeito com o 0 a 0.

O homem mais perigoso do Chelsea foi João Félix, que chegou a atuar como ponta e até como armador. O português também colocou Pickford para trabalhar. Seguro, o goleiro fez algumas defesas para segurar a igualdade.

Perfeito no sistema defensivo, o Everton se arriscou apenas uma vez, em uma tentativa de longe de McNeil. A bola saiu por cima do gol. Essa foi a exceção de um time que atuou atrás da linha do meio de campo durante os 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, João Félix continuou atormentando a defesa adversária e enfim conseguiu chegar ao gol. Aos sete minutos, o português aproveitou uma tirada errada de Tarkowski para dominar a bola e emendou de canhota para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Everton precisou abrir mão do esquema defensivo e resolveu atacar o Chelsea. Em sua primeira oportunidade de gol no segundo tempo, empatou. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio de McNeil e desvio de Tarkowski, Doucouré mandou de cabeça para o gol.

O Everton, no entanto, acabou cometendo o mesmo erro de antes, recuou, deu campo para o Chelsea e foi castigado. Reece James disparou e foi derrubado por Tarkowski dentro da área, pênalti. Havertz deslocou o goleiro e fez 2 a 1.

Mas o Everton resolveu estragar a festa do Chelsea. Aos 43 minutos, Simms recebeu em velocidade, passou como quis por Koulibaly e bateu com categoria para vencer Kepa e decretar o empate.