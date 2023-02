O atacante Crhystian Barletta, do São Bernardo, confirmou que tem conversas avançadas para se tornar jogador do Corinthians. Após a vitória por 1 a 0 do São Bernardo sobre o São Paulo neste sábado, o jogador de 21 anos assentiu ao ser questionado sobre o assunto na zona mista do Morumbi, mas sem fornecer maiores detalhes.

“Conversa tem, está muito próximo de sair alguma coisa. Mas estou com a cabeça no São Bernardo, jogo a jogo”, afirmou. “É como vocês têm visto, têm saído as notícias, estão rolando conversas. Mas eu procuro focar dentro de campo. Não sou eu que cuido dessa parte da minha carreira, tenho meus empresários para não ficar me importando com essas coisas. Para mim, é uma questão muito leve”, completou.

Barletta ganhou o prêmio de melhor em campo na vitória deste sábado, após mais uma boa atuação contra um dos grandes do Estado. Anteriormente, já havia se destacado no empate por 1 a 1 com o Santos, partida na qual marcou o gol da equipe do ABC paulista, e também na vitória por 2 a 0 sobre o próprio Corinthians.

“Esses jogos são diferentes, temos a atenção redobrada. Hoje, soubemos administrar a partida. A equipe entra ligada em todos os jogos, somos assim mesmo. O trabalho dignifica o homem, todo o grupo, a diretoria, a comissão técnica. É demonstrar que podemos bater de frente com os times de Série A”, disse o jogador.

O São Bernardo é a sensação do Paulistão e está provisoriamente na liderança geral do campeonato, com 26 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo, pelo Palmeiras, que enfrenta a Ferroviária no Allianz Parque. Tanto o time do ABC quanto a equipe palmeirense já estão classificados dentro do Grupo D e vão se enfrentar nas quartas de final.