As 100 Milhas de Kartcross é uma competição tradicional no Paraná. (Victor Lara/Divulgação)

As chuvas dos últimos dias na região Oeste do Paraná levaram Toledo a cancelar as 100 Milhas de Kartcross, que seria disputada domingo (5), na pista do Autódromo Rafael Sperafico. Uma nova data será marcada assim que as condições climáticas forem favoráveis.

Alexandre Rafael Pech, presidente do Automóvel Clube de Toledo, explica que mesmo que não chova sábado e domingo, toda a área da pista está muito encharcada. “Choveu muito nos últimos dias. Não tivemos como preparar a pista e a área destinada ao público. Vamos estudar outra data para realizarmos esta competição, tradicional no Paraná”, acentua Alexandre.