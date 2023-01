O surfista Márcio Freire, falecido no último dia 5 enquanto surfava na praia do Norte, na cidade portuguesa de Nazaré, foi homenageado por amigos e familiares nesta terça-feira, em Salvador. Na cerimônia, as cinzas do baiano foram jogadas na praia da Barra. Ele tinha 47 anos.

A escolha do local de despedida dos familiares do surfista se deve ao início de sua carreira. Na praia da Barra, Márcio Freire começou a surfa ainda aos nove anos. Além de Salvador, uma parte de suas cinzas foram jogadas em Nazaré e outra será levada ao Havaí, nos Estados Unidos, onde viveu por mais de 20 anos.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Marítima à imprensa portuguesa, Márcio foi resgatado por uma moto aquática após cair na água em Nazaré e estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória quando chegou à areia. O local é famoso por suas ondas e “paredões” gigantes, atrativo para os surfistas. Após tentativas frustradas de reanimá-lo, a morte foi confirmada ainda na praia e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Márcio era especializado em ondas gigantes e uma das referências do surfe brasileiro. Ao lado de outros dois amigos baianos, Danilo Couto e Yuri Soledade, formava o trio “Mad Dogs” (“Cachorros Loucos”, em tradução livre). A alcunha surgiu nas praias do Havaí e se deu pelo fato de eles encararem as ondas gigantes sem coletes salva vidas ou auxílio de jet skis.

Esta não foi a primeira vez que um surfista foi acidentado em Nazaré. Em 2019, Pedro Scooby foi engolido pela onda e ficou submerso por alguns minutos até ser resgatado. Ele afirma não ter ficado inconsciente e não teve maiores problemas. O ex-BBB pediu, após a morte de Márcio Freira, que a fiscalização para o surfe de ondas gigantes em Nazaré fosse reforçada.

“Deve haver uma fiscalização maior em Nazaré por parte das autoridades marítimas. Nazaré começou a ficar muito famosa mundialmente. Pessoas de todo lugar vão para lá, algumas sem preparo e equipamento certo. Isso envolve vidas. Precisamos, sim, de um alerta maior para quem for surfar em Nazaré”, apontou.