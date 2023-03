Com um gol do artilheiro Haaland já no segundo tempo, o Manchester City venceu o Crystal Palace por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, e se manteve na cola do líder no Campeonato Inglês. Com o triunfo, os visitantes chegaram aos 61 pontos e agora torcem para um tropeço do Arsenal (63). O primeiro colocado entra em campo neste domingo e visita o Fulham completando a rodada do final de semana.

A vitória da equipe comandada por Pep Guardiola saiu somente na etapa final. Gündogan se movimentou no momento do escanteio e, ao receber a bola, foi derrubado na área por Olise. O jovem Haalland ficou encarregado da cobrança e bateu a penalidade com categoria, deslocando o goleiro Guaita aos 33 minutos.

A semana do City promete intensidade. Na terça-feira, o time vira a chave e volta suas atenções para o confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe inglesa recebe o RB Leipzig após um empate no jogo de ida, na Alemanha.

No jogo deste sábado, o time de Guardiola manteve o seu padrão de atuações, com maior domínio de bola, mas nem tão eficiente no momento de criar as oportunidades para os seus atacantes.

Após uma etapa inicial sem muitas chances, o City chegou mais perto da vitória após o intervalo. Aos 14 minutos, Julián Silva perdeu a grande chance do confronto quando a partida ainda estava 0 a 0.

Apesar de apresentar uma defesa sólida, o Crystal Palace foi pouco produtivo no momento de atacar e acabou recuando nos momentos finais em busca do empate. Após tomar o gol de pênalti, o time da casa bem que tentou esboçar uma reação, mas acabou esbarrando no volume de jogo do rival e acabou amargando a derrota diante de sua torcida. A derrota mant