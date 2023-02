O Manchester City precisou apenas de 45 minutos neste domingo para definir a vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa e, de quebra, assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês. A distância agora para o Arsenal na classificação é de apenas três pontos (51 a 48).

Os três gols do triunfo aconteceram na etapa inicial. Rodri, Gündogan e Mahrez, cobrando pênalti, garantiram mais uma vitória para a equipe do técnico Pep Guardiola na competição. Na etapa final, Watkins descontou.

Após fazer a lição de casa neste domingo, o City volta a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. O desafio é contra o Nottigham Forest longe de seus domínios. Já o Aston Villa recebe o líder Arsenal no mesmo dia, na tentativa de tentar frear o líder isolado do torneio.

O Manchester nem chegou a sofrer na partida. Com quatro minutos Rodri cabeceou no primeiro pau após cobrança de escanteio e fez 1 a 0. Aos 12 minutos, a rede voltou a balançar em chute de Gündogan, mas o lance foi anulado por falta no goleiro no momento da disputa.

A pressão se manteve, o Aston Villa seguiu recuado e acabou punido com o segundo gol. Acostumado a ser o finalizador das jogadas, o centroavante Haaland dessa vez fez o papel de garçom. Recebeu a bola na direita da grande área e cruzou na medida para a conclusão de Gündogan: 2 a 0 aos 38 minutos.

O terceiro saiu antes do fim da primeira etapa. Grealish foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Mahrez deslocou o goleiro argentino Emiliano Martínez na cobrança e aumentou a diferença para 3 a 0.

O Aston Villa conseguiu descontar na volta do intervalo. E a jogada que originou o gol dos visitantes começou nos pés de um brasileiro. O volante Douglas Luiz deu uma ótima assistência para Watkins, que escapou da marcação e chutou rasteiro para fazer 3 a 1, aos 15 minutos.

A partir daí, o City apenas administrou o resultado e cadenciou o ritmo sem correr riscos. Aos 38 minutos, Mahrez quase transformou a vitória em goleada, mas desperdiçou a chance do quarto gol isolando a bola livre na grande área. O Aston Villa ainda acertou o travessão do adversário já nos acréscimos, mas a partida terminou mesmo com o placar de 3 a 1.