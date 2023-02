O Manchester City confirmou o favoritismo e está nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Com dois gols de Foden e um de Kevin de Bruyne, superou o Briston City, da segunda divisão, por 3 a 0 no Ashton Gate Stadium.

Apesar de ter falado da força do rival, então invicto havia 12 partidas – seis vitórias e seis empates – o técnico Pep Guardiola descansou alguns titulares importantes, casos de Haaland, Gundogan, Grealish, Rodri, e o goleiro Ederson. Mesmo com time misto, a vitória mnão demorou para começar a ser construída, em dia de inspiração de Foden.

Logo aos 7 minutos, no primeiro ataque do City, tabela pela direita e cruzamento de Mahrez para o meia-atacante inglês aparecer livre na segunda trave e empurrar para as redes livres. A vantagem poderia ser maior ainda na etapa inicial. Kalas cortou uma finalização de Mahrez em cima da linha.

Na etapa final, porém, o City deslanchou para espantar a zebra e se garantir entre os oito melhores. Foden, mais uma vez, ampliou. Sua batida iria para fora, mas houve desvio no defensor e a bola terminou nas redes. Recuperado de contusão, DE Bruyne definiu em batida colocada de fora da área.

Com gols de João Palhinha e Solomon, o Fulham superou o Leeds United e também se garantiu nas quartas de final. Outros dois classificados vieram com triunfos fora de casa. O Brighton fez 1 a 0 no Stoke City, gol de Ferguson, enquanto o Leicester acabou surpreendido em seus domínios ao levar 2 a 1 do Blackburn Rovers. Os visitantes abriram 2 a 0 com Dolan e Szmodics. Iheanacho diminuiu, mas a reação parou por aí.

Os outros classificados serão definidos nesta quarta-feira, nos jogos Southampton x Grimsby City, Burnley x Fleetwood Town, Manchester United x West Ham e Sheffield United x Tottenham.