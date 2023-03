O Manchester City fez a lição de casa neste sábado, ao derrotar o Newcastle por 2 a 0 e segue como o principal perseguidor do Arsenal no Campeonato Inglês. Com um gol em cada tempo, o time do técnico Pep Guardiola chegou aos 58 pontos e se mantém na segunda colocação do torneio à espera de um tropeço do líder da competição.

Foden, que teve uma grande atuação na partida, abriu o placar em um belo gol ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o português Bernardo Silva deixou o banco de reservas para entrar em campo e, em seu primeiro lance, aumentar a vantagem e garantir mais três pontos para o City.

O revés pode trazer prejuízos ao Newcastle. Com 41 pontos, a equipe luta para tentar figurar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas corre o risco de perder posições na tabela e e se distanciar do pelotão de frente.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo final de semana. O time do técnico Pep Guardiola visita o Crystal Palace no sábado. Já o Newcastle recebe o Wolverhampton, no domingo.

O Manchester City imprimiu um ritmo forte desde o início e conseguiu abrir o placar já aos 15 minutos. Rodri virou o jogo e contou com um lance inspirado de Foden. Ao dominar a bola, ele foi driblando os defensores rivais e chutou no canto para vencer o goleiro Nick Pope: 1 a 0.

O Newcastle recuou suas linhas, congestionou o meio-campo, e conseguiu diminuir o ímpeto dos donos da casa, que só voltaram a ameaçar aos 35 minutos. Haaland levou vantagem na área e conseguiu saltar mais alto que seus marcadores para cabecear no canto. A bola passou muito perto da trave.

Na melhor oportunidade dos visitantes, Callum Wilson falhou na conclusão. Após boa troca de passes no campo ofensivo, Trippier achou o centroavante livre no meio da área. No momento da finalização, porém, ele errou o alvo e desperdiçou a chance do empate, aos 36 minutos.

O City voltou do intervalo mais disperso e passou a correr riscos. Aos 18 minutos, Willock fez boa investida pelo lado do campo e cruzou com perigo. O brasileiro Joelinton se livrou da marcação mas não conseguiu completar a jogada.

Guardiola tratou de mexer na equipe e acabou selando o caminho da vitória. O técnico espanhol sacou Kevin de Bruyne para a entrada de Bernardo Silva que, logo em sua primeira participação, balançou a rede. Aké iniciou o ataque. Gündogan, Grealish e Haaland conduziram o lance e o português definiu a jogada em gol com um arremate no cantinho: 2 a 0, aos 21 minutos.

Com o jogo sob controle e a queda física do Newcastle na parte final do encontro, o City cadenciou o ritmo da partida e tocou a bola para fazer passar o tempo. Aos 40 minutos, novamente com Foden, o time quase fez o terceiro, mas Pope fez a defesa. Com a vitória garantida e mais três pontos na classificação do torneio, a torcida festejou, ao apito final, mais um triunfo em sua casa.