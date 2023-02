O primeiro clássico “Athletiba” de 2023, válido pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, terminou com uma confusão generalizada, pancadaria entre os atletas de Athletico-PR e Coritiba e até mesmo com invasão de campo por parte de um torcedor do Athletico-PR, mandante do jogo.

Aos 51 minutos do segundo tempo, Márcio Silva, do Coritiba, e David Terans, do Athletico-PR, iniciaram a confusão que seguiu por quase 15 minutos. Na sequência, atletas de ambas as equipes se envolveram em discussões e troca de empurrões em diferentes focos de briga espalhados pelo gramado. Pedrinho, do Athletico, chegou a acertar um chute em Manga, do Coritiba, sendo perseguido pelos adversários em campo.

Com a briga generalizada no gramado, os ânimos nas arquibancadas se exaltaram. Um torcedor do Athletico invadiu o campo e chegou a agredir o goleiro rival Marcão. Ele foi contido por seguranças particulares logo em seguida. Após 14 minutos de confusão, a arbitragem da partida se reuniu com os capitães e dirigentes do clube, e com consenso geral, o árbitro Jose Mendonça da Silva Junior encerrou a partida, que tinha mais dois minutos disponíveis para o jogo.

Dentro de campo, o duelo terminou com empate de 1 a 1. O Athletico-PR segue como líder do Estadual com 19 pontos, mas perdeu o 100% de aproveitamento no torneio. O Coritiba, por sua vez, segue o rival de perto na vice-liderança, com 17 pontos.