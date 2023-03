Segundo maior vencedor da Copa do Brasil com cinco conquistas – o Cruzeiro tem seis -, o Grêmio estreia na edição de 2023 nesta quarta-feira contra o Campinense, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O dia vai ter um total de 16 jogos, dentre eles, quatro com representantes paulistas: São Bernardo, Red Bull Bragantino, Botafogo e Ituano. Vice-campeão em 2010, frente ao Santos, o Vitória estará em campo para pegar o Nova Iguaçu-RJ.

No embalo da contratação de Luís Suárez, o Grêmio estreará na Copa do Brasil em alta, muito pelo início de Campeonato Gaúcho. O time, comandado por Renato Gaúcho, está invicto na temporada. Foram nove jogos, com oito vitórias e apenas um empate. É novamente um dos grandes favoritos ao título do torneio em que costuma se dar muito bem. O atacante uruguaio, inclusive, viajou e está relacionado para o jogo. O adversário, por sua vez, já foi mais perigoso no passado, nos tempos do atacante Rodrigão, ex-Santos, Ceará e Avaí. Hoje, vem fazendo campanha mediana no Campeonato Paraibano, apesar de ter perdido apenas uma partida. Destaca-se o grande número de empates: cinco no total. Venceu outros dois jogos no Estadual.

Dos clubes paulistas, os holofotes estão no São Bernardo, time com a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás apenas do Palmeiras. O time do ABC Paulista enfrenta o Náutico-PE, que vem realizando um ano apenas regular, após sofrer com o rebaixamento à Série C no ano passado.

Quem também gera muita expectativa é o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista quer se colocar como uma das potências do País. O primeiro desafio é diante do Bahia de Feira, que foi eliminado precocemente do Campeonato Baiano.

Outro paulista em campo é o Ituano, que corre sérios riscos de rebaixamento no Paulistão, tenta mudar o disco para voltar a sorrir. No entanto, além de enfrentar um adversário que perdeu apenas um jogo no Estadual, terá que suportar o forte calor da região norte do País. O time paulista vai enfrentar o Princesa de Solimões-AM.

Por fim, o Botafogo, que ainda está lutando pela classificação às quartas de final no Paulistão, tem pela frente o Parnahyba-PB, que fez dez jogos no Estadual, com três vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

Quem chama a atenção também é o Vitória. Eliminado do Baiano, o rubro-negro só jogará a Copa do Brasil do ano que vem se vencer o torneio ou se for campeão da Série B. Por isso, buscará ser azarão, assim como foi em 2010. A estreia é diante do Nova Iguaçu-RJ, que faz campanha mediana no Campeonato Carioca.

CONFIRA OS JOGOS DE QUARTA-FEIRA:

15h30

Tuna Luso-PA x CSA-AL

Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA

19h

ASA-AL x Goiás-GO

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino-SP

Atlético-BA x Atlético-GO

Cordino-MA x Brasil-RS

20h

Parnahyba-PI x Botafogo-SP

São Bernardo-SP x Náutico-PE

Campinense-PB x Grêmio-RS

Camboriú-SC x Manaus-AM

Athletic-MG x Brasiliense-DF

União-MT x CRB-AL

21h

Operário-MS x Operário-PR

Princesa de Solimões-AM x Ituano-SP

21h30

Retrô-PE x Avaí