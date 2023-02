Em queda de produção e com a vaga ameaçada às quartas de final do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino precisa vencer o Ituano neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, em Bragança Paulista, para não chegar na última rodada dependendo de outros resultados.

As duas derrotas seguidas fizeram o Red Bull Bragantino estacionar nos 14 pontos. Mesmo assim, o time ainda é o vice-líder do Grupo A, empatado com o Botafogo – perde no saldo de gols (-2 a 0). A diferença para o terceiro colocado Santos, porém, é de apenas um ponto.

O Ituano também vem oscilando e encara a partida como um ‘divisor de águas’, porque tem chance de classificação e também corre risco de rebaixamento. Na vice-liderança do Grupo C, o rubro-negro de Itu tem nove pontos, um a mais que a Ferroviária, que abre a zona da degola.

Diante da boa atuação que o Red Bull Bragantino teve na última quarta-feira, apesar da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o técnico Pedro Caixinha deve manter a base titular.

Mas ele ganha boas opções nas duas laterais. No lado direito, André Hurtado pode entrar no lugar de Aderlan. Outra possível alteração é a volta de Luan Cândido, que desfalcou o time por canelite, lateral-esquerda. Mas Juninho Capixaba tem ido bem e pode continuar como titular.

“Contra o Ituano, nós vamos jogar como uma final. Temos que pensar desta maneira, não há outra forma de pensar. Temos que chegar aos 17 pontos na próxima rodada”, disse Pedro Caixinha.

Ainda conhecendo melhor o elenco – foi contratado no dia 10 de fevereiro e fez apenas três jogos -, Gilmar Dal Pozzo pode promover mudanças no time titular depois do Ituano ter sido facilmente batido pelo São Bernardo, por 2 a 0, em Itu, na última quarta-feira.

“Vamos fazer um jogo de excelência, competir mais e este é o meu grande desafio. Manter o nível de competitividade e com a posse de bola ter personalidade para jogar. Desta forma é que nós queremos jogar. Não só o próximo adversário, mas na temporada”, afirmou Dal Pozzo.