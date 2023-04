O técnico Fernando Lázaro divulgou os relacionados para a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time paulista enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. A principal novidade da lista é o zagueiro Balbuena, que foi poupado do compromisso da equipe na Copa do Brasil.

Por outro lado, o treinador terá quatro desfalques: o zagueiro Caetano, em transição; o lateral-direito Rafael Ramos, que realiza trabalhos de fortalecimento por conta do incômodo sentido no músculo posterior da coxa esquerda; o meio-campista Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito; e o atacante Júnior Moraes, em fase final de recuperação já participando dos treinos com o grupo.

Apesar da sequência exaustiva com jogos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Corinthians deve ter em campo o que tem de melhor. A principal dúvida é no meio-campo, entre Adson, Paulinho e Maycon.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Fausto Vera e Adson (Paulinho ou Maycon); Róger Guedes e Yuri Alberto.

NOVA ILUMINAÇÃO

O Corinthians confirmou que concluiu a melhoria na iluminação de sua arena. Foram instaladas 220 luminárias, com tecnologia LED com dimerização. Além de oferecer shows de luzes, tem capacidade de acender instantaneamente assim que a energia for restabelecida, em caso de queda.

A tendência é que a nova tecnologia seja utilizada pela primeira vez na partida com o Argentino Juniors, na próxima quarta-feira, pela Libertadores. No entanto, pode haver necessidade de utilizar a iluminação já na partida frente ao Cruzeiro, dependendo das condições climáticas.