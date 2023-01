Soteldo ou Ângelo. É com essa indefinição no setor ofensivo que o Santos enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, a fim de reencontrar o caminho das vitórias neste início de competição. A importância de um resultado positivo tem também um outro aspecto: acalmar os ânimos dos torcedores que já mostraram seu descontentamento com as atuações do time e falta de uma padrão tático.

Com quatro pontos em três jogos e na segunda colocação do Grupo A, o técnico Odair Hellmann já trabalha para tentar administrar a pressão sobre o início irregular da equipe que, depois de vencer na estreia, colecionou na sequência uma derrota e um empate.

Em sua busca pelo time ideal, o treinador chegou a escalar quatro atacantes na primeira rodada. Em seguida, recuou e, para o jogo desta quarta, o ataque volta a ser problema diante da situação de Soteldo

Com um problema no tornozelo direito, ele participou apenas de parte da atividade na manhã desta terça. Sua escalação depende de uma conversa entre a comissão técnica e o departamento médico. Caso o atacante venezuelano não reúna condições, Ângelo deve ser a opção escolhida. “Espero poder ajudar da melhor maneira possível. Tento dar o meu máximo em todos os jogos e espero poder ajudar ainda mais”, afirmou o jogador.

Além de não saber ainda se vai contar com Soteldo, o técnico santista tem mais desfalques para o duelo. Edcarlos, Pedrinho Scaramussa, Alex Nascimento e Felipe Jonatan estão machucados. Em meio aos problemas, o comandante disse estar ciente do problema que tem em mãos.

“O trabalho é de reconstrução e estou experimentando as peças com o Campeonato Paulista em andamento. Estamos trabalhando com uma ideia coletiva e pretendo usar todos os jogadores neste trabalho”, afirmou o técnico.

No treinamento desta terça, Odair deu ênfase aos cruzamentos na área e também às jogadas de bola parada para tentar surpreender o Água Santa. Diante de sua torcida, ele quer um time mais agressivo a fim de conseguir os três pontos e ganhar uma trégua para trabalhar sob menos pressão.

Um dos pilares do elenco atual, o goleiro João Paulo pede calma ao torcedor e encara essa fase inicial como reflexo de início de temporada. “Neste início, os jogos vão ser difíceis porque a equipe ainda está se entrosando. Temos que ter atenção em alguns pontos, mas acreditar neste novo trabalho. Não podemos trazer a pressão de anos anteriores para agora”, comentou.

O confronto desta tarde marca ainda uma espécie de “despedida” do time da sua casa. Como o Santos já trata da construção de um novo estádio, o clube vai realizar alguns de seus jogos como mandante no Canindé. Na tabela atualizada da Federação Paulista de Futebol, o Santos vai receber a Ferroviária (neste sábado, 28) e São Paulo, dia 8 de fevereiro, no campo da Portuguesa.

Até aqui, a Vila foi palco da única vitória santista no Paulista (2 a 1 no Mirassol). Depois disso, a equipe perdeu para o Guarani em Campinas por 2 a 0 e empatou com o São Bernardo fora de casa em 1 a 1.

RIVAL MEXIDO E SOB PRESSÃO

Sem vencer no Campeonato Paulista, o Água Santa terá de mexer em sua formação para encarar o Santos. Não bastasse a dificuldade de o técnico Thiago Carpini encontrar a melhor formação, a comissão técnica ainda convive com a baixa do volante Kady, expulso na última rodada contra o São Bento. Cristiano e Thiaguinho disputam a posição.

No restante, a tendência é que o técnico Thiago Carpini mantenha a base que vem atuando, apesar de os resultados não terem sido satisfatórios. Ele tem cobrado maior empenho e precisão do setor ofensivo, comandado por Júnior Todinho e Bruno Xavier.

O Água Santa é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, e busca desencantar para fugir do rebaixamento. São duas derrotas e um empate até agora.