Com mudanças na escalação e estreias, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira, às 21h10, quando recebe o Nova Iguaçu, no Maracanã, na abertura da segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Em seu primeiro jogo, visitou o Resende e venceu por 2 a 0, com gols de Joanderson, contra, e Alan.

Com três pontos, o time tricolor está atrás apenas do Flamengo, com seis pontos. O rival já tem dois jogos porque teve uma partida adiantada. O Nova Iguaçu, por outro lado, não conseguiu vencer na estreia, mesmo jogando em casa. Empatou sem gols com o Volta Redonda e soma um ponto.

Com o começo da temporada, há uma preocupação maior em evitar lesões, principalmente com o tempo curto entre os jogos. Assim, o técnico Fernando Diniz fará mudanças na escalação do Fluminense, poupando os titulares. Além disso, deve promover estreias de reforços, como Vitor Eudes, Guga, Jorge, Lima e Keno, que devem começar jogando.

Diniz elogiou o desempenho do time e pregou respeito ao Nova Iguaçu. “Estamos com um time mais coeso e com um bom banco. Isso aumenta nossas perspectivas de maneira positiva para esse ano. O que gostei muito foi a entrega e entendimento de que precisávamos nos dedicar e respeitar o adversário. Mesmo com as mudanças, vamos buscar repetir isso”, explicou.

O técnico Carlos Vitor, além da preocupação com a questão física, precisa fazer ajustes, pois o Nova Iguaçu não jogou bem diante do Volta Redonda. Entretanto, o melhor momento do time foi no começo do duelo e, como o time não tem desfalques, a escalação deve ser mantida.