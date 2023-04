O Criciúma estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, com vitória sobre o Tombense por 2 a 0, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. O primeiro gol da partida foi marcado com apenas 38 segundos pelo experiente atacante Eder.

Antes da bola rolar, o Criciúma fez uma ação em homenagem aos torcedores autistas. Eles entraram em campo com os jogadores, enquanto os torcedores cessaram músicas e barulhos devido a sua hipersensibilidade auditiva.

O Criciúma começou a partida pressionando o Tombense e abriu o placar com apenas 38 segundos. Eder foi lançado por trás da marcação e, dentro da área, finalizou entre as pernas do goleiro Felipe Garcia. A vantagem empolgou os donos da casa, que quase ampliaram aos três minutos, com Fabinho.

Aos poucos o Tombense equilibrou as ações e também assustou com a bola nos pés. Jaderson tentou aos seis minutos, quando cortou para a perna esquerda e finalizou para boa defesa do goleiro Gustavo.

O Criciúma diminuiu o ritmo, mas voltou a ter chance de fazer o segundo gol aos 27, quando Eder finalizou em cima do goleiro Felipe Garcia. Mas o Tombense não se intimidou e respondeu duas vezes em chutes de Matheus Frizzo, ambos em cima do goleiro adversário.

No segundo tempo, o Criciúma seguiu melhor, mas diminuiu a intensidade. Ainda assim, o time da casa ampliou o placar aos 22 minutos, quando Marquinhos Gabriel recebeu na linha de fundo e cruzou para Fellipe Mateus chutar cruzado, sem chances de defesa para Felipe Garcia.

Com 2 a 0, a partida ficou muito truncada e os times não esboçaram interesse em criar mais oportunidades até o apito final. Vitória justa do time catarinense.

O Criciúma volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Tombense, no sábado, receberá o Ituano, às 11 horas, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 TOMBENSE

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Walisson Maia (Rayan), Rodrigo e Marcelo Hermes; Arilson (Léo Costa), Rômulo (Crystopher), Felipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Fabinho (João Carlos) e Eder (Lohan). Técnico: Cláudio Tencati.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos (Luiz Fernando); Bruno Silva, João Pedro (Pedro Costa) e Matheus Frizzo (Egídio); Jaderson (Alex Sandro), Fernandão e Marcelinho (Keké). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Eder, aos 38 segundos do primeiro tempo. Fellipe Mateus, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS – Cristovam, Marcelo Hermes e Rômulo (Criciúma); Kevin, Egídio, Wesley e Bruno Silva (Tombense).

PÚBLICO – 13.871 pagantes.

RENDA – R$ 260.720,00.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).