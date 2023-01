Com grande atuação de Lucas Frigeri e com um jogador a mais desde a expulsão de Jadsom Silva, o Santo André derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O único gol foi marcado por Léo Ceará, de pênalti.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino acabou caindo para o segundo lugar do Grupo A, com sete pontos, atrás do Botafogo, com oito. O Santos tem seis, enquanto a Inter de Limeira soma quatro. Já o Santo André é o líder do Grupo D, com dez pontos, na frente de Palmeiras (oito), São Bernardo (cinco) e Portuguesa (quatro).

Red Bull Bragantino e Santo André fizeram um primeiro tempo ríspido, com muitas faltas e poucas oportunidades. O Red Bull Bragantino foi superior, mas encontrou dificuldade para chegar ao gol de Lucas Frigeri. A etapa inicial ficou marcada ainda pela lesão de Raul. O jogador escorregou, sentiu o joelho e deixou o campo chorando. Ele havia sofrido uma grave lesão ligamentar no local recentemente.

Com Praxedes no lugar de Raul, o Red Bull Bragantino ficou mais ofensivo e ficou perto de marcar com Bruninho. Alerrandro deu passe açucarado para o atacante, que errou o domínio e facilitou a vida de Lucas Frigeri, que fez a defesa. Além de Bruninho, Artur também tentou tirar o zero do placar, sem sucesso.

O Red Bull Bragantino voltou para o segundo tempo com uma postura totalmente diferente e criou boas oportunidades com Realpe e Matheus Fernandes, o que fez com que o Santo André recuasse e desse ainda mais campo aos donos da casa.

O jogo, no entanto, voltou a ficar pegado, o que gerou inúmeros cartões amarelos: seis no total, além do vermelho de Jadsom Silva, que agrediu Rodolfo e deixou o Red Bull Bragantino com um jogador a menos aos 16 minutos.

Em superioridade numérica, o Santo André resolveu se aventurar ao ataque e abriu o placar aos 34 minutos. José Hugo foi derrubado por Matheus Fernandes, pênalti. Léo Ceará bateu com categoria e fez 1 a 0.

Atrás do placar, Pedro Caixinha deu fôlego novo ao Bragantino e colocou o time no ataque. Foi pressão até o apito final, e os três pontos do Santo André foram garantidos por Lucas Frigeri, que fez uma defesa milagrosa no cabeçada de Popó.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Guarani no sábado, às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No domingo, às 16h, o Santo André pega o São Paulo, no Bruno José Daniel, em Santo André.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 SANTO ANDRÉ

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Realpe, Natan e Juninho Capixaba; Raul (Praxedes), Jadsom Silva e Matheus Fernandes (Popó); Artur, Alerrandro (Thiago Borbas) e Bruninho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ricardo Luz (José Hugo), Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira (Moisés Ribeiro) e Gerson Magrão (Nenê Bonilha); Léo Ceará (Julio Vitor), Pablo e Gabriel Taliari (Fernando Viana). Técnico: Vinicius Bergantin.

GOL – Léo Ceará, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Realpe, Natan, Praxedes e Sorriso (Red Bull Bragantino); Ricardo Luz, Pablo e Gerson Magrão (Santo André).

CARTÃO VERMELHO – Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).