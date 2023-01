São Bento e Santo André abriram a segunda rodada do Paulistão com jogo equilibrado, mas que terminou com vitória do time de Sorocaba por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira. Jogando em casa, no Estádio Walter Ribeiro, o São Bento abriu o placar com Rubens, logo no começo. Na etapa final, Gabriel Taliari empatou, mas Marcos Nunes garantiu a vitória dos mandantes nos últimos minutos.

Esta foi a primeira vitória do São Bento, que havia empatado sem gols com o Palmeiras, fora de casa. Com quatro pontos, lidera o Grupo C, seguido por Ferroviária, com três, Ituano, com um, e Corinthians, sem pontos, que ainda jogam.

O Santo André, que vinha de vitória por 1 a 0 diante do Guarani, em casa, permanece com três pontos, em segundo do Grupo D. O São Bernardo lidera com três, e a chave ainda tem Palmeiras, com um, e Portuguesa, com zero.

O placar foi inaugurado logo no primeiro lance de perigo. Aos sete minutos, o São Bento chegou com cruzamento e, após desvio, o goleiro Lucas Frigeri afastou. O rebote, porém, ficou com Rubens, que usou a cabeça para deixar os mandantes na frente.

Apesar de o Santo André ter mais posse de bola no primeiro tempo, as principais chances seguiram sendo do São Bento. Fernandinho levou perigo em cobrança de falta e Iago Dias em chute de longe. Os visitantes só assustaram com Paulo Sérgio, também em cobrança de falta.

Na volta para o segundo tempo, o Santo André conseguiu transformar a posse de bola em superioridade, impondo bom ritmo no começo, mas sem chances claras. Mas aos 26 minutos, Gabriel Taliari, que tinha entrado a menos de um minuto, empatou o jogo. Ele recebeu bom passe e, livre de marcação, tocou na saída do goleiro Zé Carlos.

O gol motivou o Santo André, que seguiu no ataque buscando a virada. Gabriel Taliari chegou a balançar a rede com bicicleta, mas estava claramente impedido. Apesar da melhora, quem fez o segundo foi o São Bento, já aos 40 minutos. Marcos Nunes, outro que entrou na etapa final, marcou um golaço de voleio. O Santo André até tentou empatar novamente, mas não conseguiu evitar a derrota.

O primeiro a voltar a campo é o São Bento, que abre a terceira rodada no sábado, às 15h, diante do Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema. Já o Santo André é quem finaliza a rodada, no domingo, às 20h30, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 1 SANTO ANDRÉ

SÃO BENTO – Zé Carlos; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon (Ivan); Marquinhos (Vitinho), Lucas Lima e Carlos Jatobá (Neto Paraíba); Fernandinho (Branquinho), Iago Dias (Marcos Nunes) e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã (Will), Dudu Vieira, Gerson Magrão (Julio Vitor) e Léo Ceará (Nenê Bonilha); José Hugo (Pablo) e Paulo Sérgio (Gabriel Taliari). Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS – Rubens, aos 7 minutos do primeiro tempo; Gabriel Taliari, aos 26, e Marcos Nunes, aos 40 do segundo.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS – Vitinho, Lucas Lima e Marcos Nunes (São Bento); Marthã e Gabriel Taliari (Santo André).

PÚBLICO – 2.385 presentes.

RENDA – R$ 48.980,00.

LOCAL – Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).