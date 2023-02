Com um gol relâmpago marcado por Matheus Gonçalves aos 24 segundos do primeiro tempo, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0 neste sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e manteve a liderança folgada do Campeonato Carioca escalando um time de reservas e de promessas da base. O clássico terminou em confusão. Marçal e Tiquinho Soares receberam cartão vermelho. Joel Carli, substituído na partida, também foi expulso por reclamação já no banco de reservas.

Um torcedor invadiu o gramado no final do confronto e a polícia precisou intervir para controlar a situação. Revoltado, o técnico Luis Castro e integrantes da comissão técnica do Botafogo cercaram o árbitro para protestar.

Com 23 pontos, o rubro-negro emendou a sexta vitória seguida no torneio e agora tem quatro pontos de frente para o Fluminense, segundo colocado. Com a derrota, o Botafogo se mantém com 16 pontos e pode ser ultrapassado pelo Vasco (14), que completa seu jogo nesta rodada enfrentando o Boavista, na segunda-feira.

Na próxima rodada, o Flamengo tem mais um clássico pela frente. O compromisso vai ser domingo, com o Vasco, no Maracanã. Antes disso, porém, os rubro-negros têm uma decisão pelo caminho. Na terça-feira, o time recebe o Independiente del Valle, no Rio, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana precisando de uma vitória de dois gols de diferença para ficar com o título. Tendo somente o Estadual, o Botafogo tenta a reabilitação enfrentando o Resende no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, também no domingo.

Embalados pelas promessas do clube, o Flamengo balançou a rede com menos de um minuto de jogo. Matheus Gonçalves, de apenas 17 anos, aproveitou erro de Daniel Borges, partiu para cima do zagueiro Joel Carli e bateu firme de perna esquerda para fazer 1 a 0 no estádio Mané Garrincha.

O gol desestruturou o Botafogo que demorou a encaixar a sua marcação diante do Flamengo. Apenas aos 19 minutos, em um chute da entrada da área do volante Patrick de Paula, o time conseguiu criar a primeira chance na partida.

Com um time mais entrosado, e refeito do gol relâmpago, o Botafogo equilibrou as ações e conseguiu também criar chances em cima de erros de posicionamento da defesa rubro-negra. Na melhor oportunidade, Tiquinho Soares emendou um chute forte de perna direita que Matheus Cunha espalmou e Rodrigo Caio afastou.

O segundo tempo apresentou um Botafogo bastante ofensivo e um Flamengo apostando nos contragolpes. Apesar de necessitar de um gol para empatar o confronto, o time do técnico Luis Castro atacou de forma desordenada e facilitou o bloqueio rubro-negro à frente da área.

A melhor chance na etapa final, no entanto, foi do Flamengo. Marinho entrou pela direita e chutou para a defesa parcial do goleiro. Matheus França pegou o rebote e finalizou, mas a zaga evitou o segundo gol flamenguista.

O jogo ficou tenso. Marçal fez falta violenta em Marinho e recebeu amarelo. Marinho também foi advertido e o clima esquentou. Exaltado, Joel Carli, que já havia sido substituído, foi tirar satisfação com o juiz e acabou expulso.

Os dois times tiveram gols anulados na etapa complementar. Primeiro, flamenguista André Luiz mandou para as redes em condição de impedimento, mas o juiz não recorreu ao VAR e invalidou o lance. Já no final da partida, o Botafogo empatou com Carlos Alberto, aos 39 minutos. A checagem do árbitro de vídeo foi acionada e constatou posição irregular.

No final do jogo, mais confusão. Tiquinho reclamou da marcação do juiz e levou amarelo. Na sequência, continuou discutindo, recebeu o vermelho, e deu uma cabeçada no juiz. Logo depois, mais um botafoguense recebeu cartão vermelho. Também por reclamação, Marçal deixou o campo mais cedo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 x 1 FLAMENGO

BOTAFOGO – Lucas Perri; Daniel Borges, Joel Carli (Victor Cuesta), Segovia e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Lucas Fernandes) e Gabriel Pires; Lucas Piazon (Carlos Alberto), Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Matheuzinho; Erick Pulgar (Evertton Araújo), Igor Jesus, Matheus Gonçalves (Matheus França) e Everton Cebolinha; Marinho (André Luiz) e Matheusão. Técnico: Vitor Pereira.

GOL – Matheus Gonçalves, aos 24 segundos do primeiro tempo..

CARTÕES AMARELOS – Lucas Piazon, Tchê Tchê e Victor Cuesta (Botafogo); Everton Cebolinha, Erick Pulgar, Matheuzinho e Marinho(Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS – Joel Carli, Tiquinho Soares e Marçal (Botafogo).

ÁRBITRO – Tarcizo Pinheiro Caetano

RENDA – R$ 2.422,291,16.

PÚBLICO – 21.374 pagantes.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).