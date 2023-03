Os xarás Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus foram destaques na vitória do Arsenal sobre o Fulham por 3 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo. Os dois primeiros marcaram gols na vitória, enquanto Jesus voltou a atuar desde sua lesão pela seleção brasileira durante a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Com três assistências, o belga Leandro Trossard foi o grande nome do jogo no estádio Craven Cottage, em Londres.

Após testar seu torcedor com vitórias envolvendo fortes emoções nas últimas rodadas, o Arsenal conseguiu um triunfo tranquilo diante do rival de Londres nesta rodada para manter a boa vantagem na liderança. Com o resultado, o time de Mikel Arteta possui cinco pontos de vantagem para o vice-líder Manchester City. São 66 pontos do Arsenal contra 61 do Manchester. Esta é a quarta vitória seguida do time londrino. Sem vencer há dois jogos, o Fulham ocupa a oitava colocação, com 39 pontos.

Após primeiros minutos mais cuidadosos das duas equipes, o Arsenal conseguiu encontrar espaços na defesa do Fulham. Robinson chegou a marcar um gol contra após jogada de Martinelli, mas o brasileiro estava impedido no lance, que foi anulado. Na sequência, o Arsenal conseguiu escanteio com finalização de perigo feita por Xhaka. Na cobrança de Leandro Trossard, o brasileiro Gabriel Magalhães subiu para cabecear e abrir o placar aos 21 minutos.

Ganhando cada vez mais espaço no time do Arsenal, Trossard manteve o embalo e deu mais uma assistência aos 26 minutos. Desta vez, Gabriel Martinelli apareceu na área para cabecear como um bom centroavante e fazer 2 a 0. Para vencer e convencer, o Arsenal seguiu dominando completamente o primeiro tempo. Xhaka, Martinelli e Trossard perderam boas oportunidades, mas o belga apareceu nos acréscimos para dar sua terceira assistência para gol. Aos 47, Odegaard dominou na área e marcou 3 a 0 com tranquilidade.

O Fulham melhorou no segundo tempo e teve algumas boas oportunidades, com Ramsdale chegando a fazer defesa importante em lances de Andreas Pereira. Em cobrança de escanteio, Mitrovic cabeceou e chegou a carimbar o travessão do líder do campeonato.

Voltando de lesão, Gabriel Jesus voltou a atuar após três meses fora de atividade. O atacante brasileiro ainda chegou a criar uma linda jogada e quase marcou gol no seu retorno aos gramados, mas parou em defesa do goleiro.

CASEMIRO É EXPULSO E PERDERÁ 4 JOGOS

Em Old Trafford, o Manchester United precisou atuar com um jogador a menos por mais de 55 minutos diante do Southampton por causa de uma expulsão do volante brasileiro Casemiro ainda no primeiro tempo. Com desvantagem numérica, o time de Erik ten Hag não saiu do empate por 0 a 0 com o Southampton.

Após ser goleado por 7 a 0 pelo Liverpool na última rodada, o time de Manchester não consegue a recuperação. O Manchester é o terceiro colocado do Campeonato Inglês, com 50 pontos e briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. O Southampton é o lanterna do torneio, com 22 pontos.

Bem postado, o Southampton foi bem ao segurar as investidas do Manchester United no primeiro tempo. O time visitante chegou perto de marcar em cabeceio de Walcott, defendido por De Gea.

Na metade do primeiro tempo, Casemiro deu carrinho em Carlos Alcaraz, que disparava em direção ao gol, e acertou o adversário com a trava da chuteira. A arbitragem consultou o VAR e deu cartão vermelho direto para o volante brasileiro pela falta. Este foi o segundo vermelho direto nos três últimos jogos do volante no Campeonato Inglês. Por ser a segunda expulsão direta do ano, Casemiro terá que cumprir quatro jogos de suspensão em torneios nacionais.

Jogando sem centroavante fixo após saída de Weghorst, o Manchester mudou de postura no segundo tempo, que foi bastante perigoso. O jogo ficou mais aberto, com os dois times tendo grandes oportunidades. Em sequência, ambas equipes acertaram a trave adversária e o placar seguiu zerado.

OUTRO JOGO

Outra partida que agitou a 27ª rodada neste domingo foi o empate por 1 a 1 entre West Ham e Aston Villa no London Stadium. Os gols foram marcados por Ollie Watkins e Said Benrahma. O West Ham é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos, mesmo número do Bournemouth, 18º colocado. Já o Aston Villa termina a rodada na 11ª posição, com 35 pontos.